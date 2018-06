Farmári z východu vyrážajú na traktoroch do Bratislavy

V pondelok vyrážajú farmári na traktoroch z východného Slovenska, do Bratislavy by mohli doraziť už v utorok. Postupne sa k nim budú pridávať farmári z ostatných regiónov a spoločne prídu do Bratislavy, kde upozornia na ich problémy. Trasu a program protestného zhromaždenia budú farmári priebežne zverejňovať. Informoval o tom Jaroslav Jánoš, predseda Združenia vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska.