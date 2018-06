Babiš: Návrh rozpočtu EÚ je pre Česko neprijateľný

„Je nedokonalý rovnako ako ten na súčasné obdobie,“ vyhlásil. Európa podľa neho Česku nadiktovala na roky 2014 až 2020 programy, kde je veľká časť peňazí vyčlenená na sociálnu oblasť, ale tie sa nedarí vyčerpať.

„Návrh európskeho rozpočtu je pre nás absolútne neprijateľný. V tom, že sa Brusel opäť snaží presadzovať tieto predstavy, a my potrebujeme dostať peniaze do investícií. Preto mapujeme investičné potreby a chceme vyjednávať na ďalšie obdobie 2021 a ďalej, aby sa peniaze skutočne našli, aby sa to nestratilo na nejakých rekvalifikáciách, školeniach, atď,“ povedal Babiš.

Napríklad ministerstvo práce a sociálnych vecí má v súčasnom programovom období vyčlenených z európskych fondov 58 miliárd korún. Podľa Babiša by ale peniaze boli skôr potrebné na investície v zdravotníctve a školstve. „Budeme sa snažiť peniaze v rámci programov MPSV a MŠ SR dostať z českého rozpočtu, ale tie európske by mali ísť do investícií, aby boli hmatateľné, aby sme videli, kde sú,“ povedal Babiš.

Na väčšie prílev investícií apeloval aj hajtman Pardubického kraja Martin Netolický (ČSSD). Zdôraznil, že v regióne je potrebné dokončiť obchvat Chrudimi, postaviť obchvaty Svitav, Pardubíc, Vysokého Mýta a Litomyšle.

„Podstatné je tiež systémové riešenie obnovy financovania nehnuteľného majetku v zdravotníctve. Úhradové mechanizmy riešia obnovu technológií, mzdy a platy, ale bohužiaľ nie obnovu areálov okresných a krajských nemocníc,“ uviedol Netolický.

Hajtmanstvo pripravuje investičné projekty v zdravotníctve zhruba za dve miliardy korún. Vybudovať chce najmä centrálne urgentné príjmy v nemocniciach v Pardubiciach a Ústí nad Orlicí.

„To je nad rámec našich finančných možností, hoci sa snažíme investovať. Tieto obrovské investície pre nás znamenajú zadlžovania,“ dodal hajtman.