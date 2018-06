Nová jadrová elektráreň je v nedohľadne, nevyplatí sa

"Ja si myslím, že otázka nového jadrového zdroja v tejto chvíli nie je aktuálna,“ povedal na medzinárodnom Európskom jadrovom fóre minister hospodárstva Peter Žiga. Dôvodom je podľa neho nízka cena elektriny na medzinárodných trhoch.

„Cena elektriny, ktorá je v súčasnosti na trhoch, nedáva ekonomickú návratnosť tomuto projektu. Budeme si musieť počkať na cenu, ktorá bude vyjadrovať návratnosť,“ konštatoval Žiga s tým, že slovenská vláda nemá záujem garantovať výkupnú cenu elektriny vyrobenej v jadrovej elektrárni.

Pre realizáciu projektu nového jadrového zdroja vláda SR v roku 2009 založila Jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska (JESS). Majoritným 51-percentným akcionárom sa stal štátny podnik JAVYS. Vláda pod vedením Roberta Fica sa koncom roka 2008 rozhodla, že do projektu zoberie aj českú energetickú skupinu ČEZ, ktorá získala 49 % akcií JESS.

Spoločnosť JESS o úplnom zmrazení projektu zatiaľ hovoriť nechce. „Príprava projektu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice pokračuje podľa aktualizovaného podnikateľského plánu v súlade s dohodou akcionárov. Činnosti zadefinované aktualizovaným podnikateľským zámerom zohľadňujú súčasnú situáciu na trhu s elektrickou energiou,“ povedala pre portál vEnergetike.sk Lenka Huttová, zastupujúca referentku komunikácie a právnych služieb spoločnosti JESS.

Zmrazením jadrového projektu, ktorý mal podľa predstáv bývalého premiéra Roberta Fica nahradiť dva v súčasnosti vyraďované jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach, môže prísť pološtátna firma o nemalé peniaze. Podľa zverejnených údajov vo výročných správach spoločnosti JESS sa do projektu preinvestovalo najmenej 27 miliónov eur. Investície išli najmä na výkup pozemkov a na rôzne poradenské služby. Nemalá suma išla aj na vypracovanie správy potrebnej na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Projekt získal od ministerstva životného prostredia v rámci procesu EIA kladné stanovisko pred dvoma rokmi. Podľa v súčasnosti platných zákonov je proces EIA pre daný projekt platný sedem rokov, teda do roku 2023.

Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov. Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred piatich rokov od 4 do 6 miliárd eur.

