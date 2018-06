Vláda fandí Uberu, ak zaplatí dane

Predseda vlády Peter Pellegrini aj minister financií Peter Kažimír veria, že Uber sa na Slovensko vráti. „Ak si raz ľudia obľúbia nejakú aplikáciu, tak ju chcú používať bez ohľadu na to, čo si o tom myslia jednotlivé štáty alebo čo hovorí legislatíva v jednotlivých krajinách. A tomu sa môžu stavať na zadné vlády, koľko chcú, to je krátkodobé riešene, že zákonným spôsobom alebo súdnym rozhodnutím vypudia nejaký spôsob biznisu na chvíľku z krajiny, ale on sa vráti v určitej podobe naspäť,“ povedal Pellegrini.

Populárna taxislužba, ktorá fungovala cez aplikáciu v mobile, musela na základe súdneho rozhodnutia zo začiatku roka pozastaviť svoju činnosť, proti rozhodnutiu sa však odvolala. Na súde jej zákaz žiadalo Občianske združenie koncesovaných taxikárov, pre ktorých bola konkurenciou.

Premiér aj minister financií sú presvedčení, že treba ísť cestou deregulácie a otvoriť sa inovatívnym spôsobom fungovania. „Ja osobne si myslím, že je pre nás podstatne jednoduchšie zdaniť taxikára z Uberu, pretože všetko ide bezhotovostne, stačí, keď nám Uber o každom jednom svojom vodičovi pošle raz za rok na Finančnú správu prehľad, koľko mu bolo vyplatených honorárov a vieme ho elegantne zdaniť,“ myslí si premiér. V takomto prípade má podľa neho štát dokonca väčší dohľad nad finančnými tokmi ako pri štandardnom biznise, pri ktorom to navyše ešte funguje „bez bločku keš“.

Tento postoj presadzuje aj na úrovni Európskej komise. „Každá regulácia chce byť veľmi detailná, to vôbec neprispieva k tomu, aby EÚ bola priestorom nových, inovatívnych vecí. Tu vznikajú exkluzívne myšlienky – mnohé svetové myšlienky vznikli na pôde EÚ, ale pre komplikovanosť legislatívneho prostredia odišli radšej všetci do Spojených štátov alebo do Ázie, kde sa potom stanú globálnymi aplikáciami, ktoré dnes fungujú po celom svete,“ vyhlásil.

Rovnaký názor má aj minister financií. „Nie som potešený tým, že Uber na základe súdneho rozhodnutia, predpokladám, že načas, musel opustiť Slovensko,“ povedal Kažimír. Dodal však, že „dobrý Uber“ sa nesprával úplne fér. Centrála Uberu podľa neho urobila so silnejšími krajinami dohodu, no na menšie „kašlala.“ „Uber mal podľa zákona povinnosť založiť si po prvom januári v tejto krajine stálu prevádzkareň, no neurobil tak. Uber nám odmietal nahlasovať identitu vodičov, ktorí pre nich pracujú. V niektorých krajinách tak však urobil. Takže z tohto pohľadu predpokladám, že by to mohol byť veľmi dobrý deal aj pre vládu, ktorá je otvorená zdieľanej ekonomike, ale aj pre platformy, ktoré si musia uvedomiť, že nemôžu neplatiť dane,“ povedal minister.