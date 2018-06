Rusko a Saudská Arábia presadzujú výrazné zvýšenie ťažby ropy

Rusko a Saudská Arábia presadzujú, aby Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci od júla výrazne zvýšili ťažbu ropy. Zdôvodňujú to snahou pokryť rastúci dopyt a nahradiť výpadok zásobovania z Venezuely a z Líbye. Niekoľko členov kartelu vrátane Iránu je ale proti.

„Dopyt po rope zvyčajne najvýraznejšie stúpa v treťom štvrťroku… Ak nepodnikneme žiadne kroky, môžeme čeliť deficitu,“ povedal novinárom ruský minister energetiky Alexander Novak. „Podľa nášho názoru by to mohlo viesť k prehriatiu trhu,“ dodal.

Rusko chce, aby OPEC a jeho spojenci zvýšili ťažbu o 1,5 milióna barelov denne, čo by v podstate zmazalo terajšie obmedzovanie ťažby. To je zhruba 1,8 milióna barelov denne a OPEC spolu s nečlenskými štátmi ho uplatňuje od začiatku minulého roka.

Vďaka ťažobným limitom sa podarilo zvýšiť priemernú cenu ropy na 75 dolárov za barel z minima okolo 27 dolárov za barel v roku 2016.

OPEC sa zíde v piatok, aby prerokoval ďalšiu ťažobnú politiku v situácii, keď niektorí veľkí spotrebitelia ropy na čele so Spojenými štátmi a Čínou volajú po lacnejšie rope. Vyššia ťažba podľa nich podporí aj rast globálnej ekonomiky.

Pre postupné uvoľnenie ťažby je Saudská Arábia, ktorá je de facto lídrom kartelu, a nečlenské Rusko. Proti je Irán, Irak, Venezuela a tiež Alžírsko.

Irak a Irán, druhý a tretí najväčší producent OPEC, argumentujú tým, že takýto krok by porušil predchádzajúcej dohody, podľa ktorých majú ťažobné reštrikcia platiť do konca tohto roka. Ako ale podotýka agentúra Reuters, oba štáty by ťažbu zvyšovali len ťažko. Iránu robia problémy nové americké sankcie, ktoré postihujú ropný priemysel, zatiaľ čo Irak má ťažobné výpadky. Podľa Teheránu sú problémy na trhu s ropou politického rázu, nie výsledkom nerovnováhy medzi ponukou a dopytom.

Dopyt po rope sa posledné dva roky zvyšuje, ročný nárast presahuje 1,5 percenta. Očakáva sa, že svetová spotreba ropy dosiahne v budúcom roku hranica 100 miliónov barelov denne.

Ak sa ťažiari teraz dohodnú na zvýšení produkcie ropy, ruský minister Novak predpokladá, že by sa zástupcovia ťažobných zemou opäť mohli zísť v septembri a vplyv tohto kroku zhodnotiť.