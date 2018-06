Platy rastú, rizikom sú clá

Tisícky nových pracovných miest a priemerný rast platov takmer o šesť percent. Slovensku sa ekonomicky darí a priaznivo vyzerajú aj budúce roky. V tomto roku ekonomika porastie o 4,1 percenta. V budúcom roku by mala šliapať ešte o čosi rýchlejšie – a to o 4,5 percenta. Ekonomický rast sa zvoľní až v ďalších rokoch. Ukázala to najnovšia makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií.

Mrakom na jasnom ekonomickom nebi sú hroziace americké clá na európske autá. Zvýšenie ciel na dovoz automobilov by malo podľa IFP spomedzi krajín únie najvýraznejší vplyv práve na Slovensko. Export áut do USA tvorí 1,7 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska – najviac spomedzi štátov únie.

Obchodná vojna medzi USA a zvyškom sveta totiž naberá na obrátkach. Od začiatku mesiaca platí 25-percentné clo na európsku oceľ a 10-percentné na hliník. Brusel zvažuje od júla vrátiť úder odvetnými clami na americké arašidy, motocykle či rifle. Následne sa očakáva ďalšie vystupňovanie colného boja cez autá.

"Ak by USA zaviedli clá na európske automobily, statický dosah na slovenské HDP by predstavoval 0,03 až 0,11 percentuálneho bodu,“ hovorí analytik IFP Michal Habrman. Výška dosahu závisí od výšky zavedených ciel. Podľa prepočtov IFP by tak v budúcom roku malo HDP dosiahnuť 96,7 miliardy eur. V prípade zavedenia 25-percentných ciel hrozí v budúcom roku pokles HDP maximálne o 106,37 milióna. V prípade 10-percentných ciel o necelých 30 miliónov eur. Clá by zaťažili bratislavský VW a nitriansky Jaguar.

Napriek neistému vplyvu amerických ciel sa má slovenskej ekonomike v tomto roku dariť. Pribudnúť by malo 40-tisíc nových pracovných miest, čo stlačí mieru nezamestnanosti pod sedem percent. Za rastom bude hlavne spotreba domácností, ťahať ju majú rastúce mzdy. Nominálne mzdy by v tomto roku mali rásť najrýchlejšie od krízy, a to o 5,8 percenta. Reálny rast miezd síce v peňaženkách skreše inflácia, no aj tak si pripíšu 3,2 percenta. Priemerná mzda by sa tak mala v tomto roku dostať na 1 009 eur/mes.

V roku 2019 ekonomika zrýchli. "Spotreba domácností si udrží dynamiku nad tromi percentami. Export ovplyvní nábeh produkcie v Jaguar Land Rover, ale aj pokračujúci nárast výroby vo Volkswagene,“ vysvetľuje analytik IFP Branislav Žúdel.

Hrubý domáci produkt by podľa strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS) mal tento rok mal dosiahnuť štyri percentá. V budúcom roku by to malo byť 4,8 percenta. Riziká predikcie HDP smerom nadol vidí viceguvernér NBS Ľudovít Ódor práve v protekcionis­tických opatreniach, ale aj v možnosti slabšieho rastu ekonomiky eurozóny.

Ekonomiku budú ťahať podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej hlavne nákupy domácností. "Domáca spotreba bude môcť rásť vďaka rastúcej zamestnanosti a vďaka mzdovému rastu,“ hovorí analytička. Práve rastúce mzdy potiahnu aj príjmy štátu z daní.

Dovolí ekonomika sociálny balíček?

Zdá sa, že rastúca ekonomika by povolila aj ohlásený sociálny balíček. Závisieť to však podľa Glasovej bude hlavne od toho, ktoré opatrenia sa nakoniec do balíčka dostanú. "Pozitívne sú hlavne tie opatrenia, ktoré nepredstavujú len náklad pre štátny rozpočet, ale prispejú aj k rastu našej ekonomiky,“ hovorí. Z ohlásených opatrení schvaľuje napríklad zvýšenie platov vo verejnej správe.

Problém vidí skôr vo zvyšovaní minimálnej mzdy, kde je potrebná opatrnosť. "Pre menšie firmy z chudobnejších regiónov to môže byť totiž príliš nákladové, v tom najhoršom scenári až likvidačné,“ hovorí.

Koalícia sa zatiaľ okrem vyšších platov pre zamestnancov štátu zhodla aj na obedoch pre školopovinné deti zadarmo. Tie by mali štátnu kasu odľahčiť o 106 miliónov eur. V budúcom roku by mal poskočiť aj vianočný príspevok dôchodcom – a to raz toľko. Štátnu kasu tak namiesto 75 miliónov eur vyjde na 150 miliónov eur. Hore by mala ísť aj podpora kúpeľnej liečby, a to o desať miliónov eur ročne.

Na pláne je aj zdvojnásobenie daňového bonusu na deti do šesť rokov, ktoré aktuálne prepočíta ministerstvo financií. Na jeseň sa odsunula diskusia o zastropovaní dôchodkového veku na 64 rokov. Práve toto opatrenie by podľa IFP malo negatívny dosah na štátnu kasu. Dôležité je podľa Glasovej nezabúdať a na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu a znižovanie dlhu.

Clá budú divoká karta

Zavedenie amerických dovozných ciel na automobily by negatívne pocítili všetky európske automobilky. Vrátane Slovenska, ktoré je na automobilový priemysel výrazne naviazané. "Hoci USA nepatria medzi našich hlavných obchodných partnerov, vyvážame do Spojených štátov predovšetkým automobily,“ hovorí Glasová. Výsledkom by bolo oslabenie exportu automobilov zo Slovenska do USA.

Slovenská ekonomika môže byť mierne zasiahnutá aj nepriamo cez svojich obchodných partnerov. Napríklad cez Nemecko. Hlavnými exportérmi automobilov z európskeho kontinentu do USA sú práve nemecké automobilky – najmä Volkswagen, Jaguar Land Rover a Volvo. Závod Volkswagen Slovakia vlani vyviezol do Spojených štátov každý piaty vyrobený automobil.

"Tento sekundárny vplyv je však minimálny, keďže obchodní partneri SR exportujú automobily do USA v násobne menšom rozsahu,“ hovorí Habrman. Napríklad vývoz Nemecka do USA má podiel na HDP krajiny vo výške 0,6 percenta.

Vplyv cla by mohlo stlmiť prípadné oslabenie eura. Časť cla môžu absorbovať aj marže výrobcov, tvrdí IFP, ktoré sú pri luxusných vozidlách vyvážaných do USA vyššie. V súčasnosti platí clo vo výške 2,5 percenta na exporty automobilov z EÚ do USA, americký export do únie je zaťažený 10-percentnou sadzbou.