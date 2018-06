Štátny záverečný účet: Deficit 1,04 %, dlh 50,9 % HDP

Samotný štátny rozpočet skončil vlani v schodku 1,22 mld. eur, keď príjmy dosiahli 14,014 mld. eur a výdavky sa vyšplhali na 15,234 mld. eur. Uvádza sa to v návrhu štátneho záverečného účtu, ktorý v utorok prerokovali poslanci Národnej rady SR, pričom schvaľovať by ho mali v stredu dopoludnia.

Zároveň s týmto materiálom poslanci prešli aj stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k záverečnému účtu. Kontrolóri v ňom pripomínajú, že dlh slovenskej verejnej správy ostáva naďalej v sankčnom pásme podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

„Aj táto skutočnosť je výzvou pre vládu a parlament, aby boli prijímané reformné projekty, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju spoločnosti a napĺňaniu záväzkov, ku ktorým sa Slovensku prihlásilo cez agendu Európa 2020, alebo agendu Organizácie spojených národov OSN 2030,“ konštatuje NKÚ.

K pozitívam, ktoré Slovensko v minulom roku zaknihovalo, patrí podľa kontrolórov najmä zlepšovanie na trhu práce. Pozitívnym signálom je aj pokles miery rizika chudoby na Slovensku tesne nad hranicu 18 %, čo je pod priemerom Európskej únie.

Na druhej strane NKÚ negatívne hodnotí pomalé tempo čerpania eurofondov, najmä z dôvodu zdĺhavej a náročnej byrokracie, ale aj kvôli nízkej účinnosti a efektívnosti projektov spolufinancovaných z eurofondov. Spomínajú pritom najmä oblasť zameranú na zlepšovanie vzdelanostnej úrovne minoritných skupín, na elektronizáciu zdravotníctva či na podporu poľnohospodárov. Negatívne tiež kontrolóri vnímajú vývoj v súdnictve a tiež fakt, že napriek avizovaným úsporám z projektu ESO, už tretí rok v poradí stúpajú náklady na správu okresných úradov.

Vo všeobecnosti sa dá podľa poslanca Eduarda Hegera (OĽANO) konštatovať, že ekonomika sa vyvíjala dobre. “Mohli by sme si myslieť, že je to zásluhou vlády, ale nie je tomu tak,” poznamenal v rámci rozpravy Heger. Podľa neho vláda každoročne premrháva príležitosti a vezie sa len na pozitívnej vlne ekonomiky. Podľa neho je hriech, že rezort financií nevyužíva minulé skúsenosti v rezorte pre podstatne lepšie výsledky. “Plavíte sa len na vlne hospodárstva,” povedal Heger.

“Ak by sme teraz v parlamente dohodli, že našou prioritou je splatenie 50 % nášho dlhu, potrebovali by sme na to minimálne 15 rokov,” pokračoval Heger. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií je podľa neho dôležitá a taktiež je potrebné priniesť úspory. Hodnota čistého bohatstva sa síce podľa Hegera zlepšila, ale stále má veľmi vysokú zápornú výšku.