Nové pravidlá pre poistenie majú viac chrániť poistencov

Schválili totiž novelu zákona o poisťovníctve, ktorou sa menia aj ďalšie finančné zákony. Cieľom je podľa rezortu financií zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov pri distribúcii finančných produktov, regulácia odmien finančných sprostredkovateľov a regulácia stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení.

Schválili viaceré pozmeňovacie návrhy. V rámci regulácie odmien finančných sprostredkovateľov sa ruší regulácia na provízie pre sprostredkovanie úverov na bývanie. Táto sa javí podľa návrhu ako nadbytočná, nakoľko je vo výške, ktorá je blízka priemernej trhovej hodnote. „Regulácia neprinesie pre klientov bánk zlacnenie úverov a prípadný rozdiel v odmene akurát zvýši zisk banky, ktorá úver poskytla,“ uvádza sa v návrhu.

Regulácia odmeny sprostredkovateľa nemá vplyv ani na opakované refinancovanie úveru zo strany klienta, ktorý sa rozhoduje o refinancovaní úveru, najmä v prípade, že dostane od inej banky výhodnejšie podmienky.

„Najväčší vplyv na zníženie celkovej zadlženosti obyvateľov majú najmä súčasné opatrenia Národnej banky Slovenska, resp. obozretný prístup bánk k rizikovému skóringu klienta, a nie výška odmeny za sprostredkovanie,“ uvádza sa v materiáli.

Cieľom novely zákona je aj regulácia stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení. Pri poisteniach, pri ktorých vzniká právo na odkupnú hodnotu, sa upravujú niektoré finančné nároky poistníka, ktoré vznikajú pri predčasnom ukončení životného poistenia. Cieľom je zamedzenie negatívneho javu, keď klient znáša všetky náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy v prvých rokoch po uzavretí poistnej zmluvy.

Poisťovňa mala byť podľa pôvodného návrhu povinná investovať najmenej 50 % zaplateného poistného v prvom roku trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika, 65 % v druhom roku a 80 % v treťom a ďalších rokoch. Pozmeňujúcim návrhom upravili výšku percent, ktoré musia poisťovne investovať v odkupných hodnotách. V prvom roku sadzba ostala na 50 %, v druhom roku sa upravila na 60 % a v treťom roku by to malo byť 70 %.

V pôvodnom návrhu bolo zahrnuté aj to, že klient by mal dostať informačný dokument, ktorý by ho informoval o hlavných položkách produktu. Tieto formuláre, ktoré boli v pôvodnom zákone, zrušili. Informačné formuláre pre klientov budú nanovo naformulované vyhláškou Ministerstva financií SR.