Švédi skúsia vyrábať oceľ bez použitia fosílnych palív

Pilotný projekt v cene 1,4 miliardy švédskych korún je podľa agentúry AP spoločným dielom energetickej spoločnosť Vattenfall, oceliarne SSAB a ťažobnej firmy LKAB. Prevádzka sa má začať do roku 2020.

Oceliarne v súčasnosti produkujú obrovské množstvo oxidu uhličitého pri spaľovaní uhlia, ktoré sa používa, aby sa železo premenilo na kalenú oceľ. Oxid uhličitý je podľa niektorých vedcov zodpovedný za globálne otepľovanie

Pilotná oceliareň sa stavia na severovýchode Švédska v meste Lulea. Namiesto uhlia a koksu bude používať vodík. Vattenfall uvádza, že technológia by mohla znížiť emisie oxidu uhličitého vo Švédsku o desať percent. To by krajine pomohlo splniť ciele stanovené parížskou dohodou o klíme, napísala agentúra AP.