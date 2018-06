Nemecké automobilky sú za zrušenie ciel na autá

Popredné nemecké automobilky podporujú zrušenie všetkých dovozných ciel na automobily medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi s cieľom pomôcť nájsť mierové riešenie hroziacej obchodnej vojny. Uviedol to server denníka The Wall Street Journal (WSJ).

O postoji výrobcov automobilov podľa zdrojov denníka informoval americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell na stretnutiach so zástupcami administratívy prezidenta Donalda Trumpa.

Grenell v uplynulých týždňoch rokoval s vedúcimi predstaviteľmi všetkých popredných nemeckých automobilových spoločností, vrátane generálnych riaditeľov automobiliek Daimler, BMW a Volkswagen. Manažéri na týchto stretnutiach uviedli, že by podporili úplné zrušenie ciel na automobilové produkty medzi EÚ a USA ako kľúčový prvok širšej obchodnej dohody pokrývajúce priemyselný tovar.

Podľa denníka s týmto postojom súhlasí aj nemecká vláda a Grenell sľúbil, že bude túto myšlienku podporovať. Európska únia na dovoz automobilov z USA uplatňuje desaťpercentné clo, zatiaľ čo dovoz do USA podlieha clu 2,5 percenta u osobných vozidiel a 25 percent u dodávkových a športovo-úžitkových automobilov.

„Nemecko má správny prístup k riešeniu tohto obchodného sporu medzi priateľmi,“ uviedol podľa denníka americký minister obchodu Wilbur Ross. „Ak by EÚ znížila svoje desaťpercentné clo na automobily z USA, bol by to pozitívny krok k spravodlivejšiemu obchodu,“ dodal.

Obchodné spory medzi USA a EÚ odštartovalo zavedenie amerických ciel na dovoz ocele a hliníka. Americká vláda navyše na pokyn prezidenta Donalda Trumpa začala vyšetrovať vplyv dovozu automobilov na národnú bezpečnosť. To by mohlo viesť k zavedeniu podobných ciel, aké Washington uvalil na oceľ a hliník.