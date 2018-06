Nemecko na pomoci Grécku zarobilo už vyše 2,9 miliardy eur

Vyplýva to z údajov, ktoré poskytla nemecká vláda na otázku strany Zelených. Strana žiada, aby sa časť dlhu Aténam odpustila.

Zisky inkasovala nemecká centrálna banka a odvádzala ich do štátneho rozpočtu. Deutsche Bundesbank, ako znie oficiálny názov centrálnej banky, tiež dlhopisy sama nakupovala. Do roku 2017 získala sama banka na úrokoch za nákupy v rámci programu SMP zhruba 3,4 miliardy eur. Len v rokoch 2013 a 2014 odišlo do záchranného fondu eurozóny ESM a do Grécka 900 miliónov eur, zvyšný zisk tak predstavoval 2,5 miliardy eur.

Rozpočtový odborník strany Zelených Sven-Christian Kindler preto požaduje, aby sa Grécku významná časť dlhu odpustila. „Napriek všetkým tým pravicovým mýtom Nemecko z krízy v Grécku masívne ťažilo,“ povedal Kindler agentúre DPA. „Je neprijateľné, aby spolková vláda z gréckych úrokov sanovala nemecký rozpočet,“ dodal. Grécko podľa neho tvrdo šetrilo a splnilo svoje záväzky. „Teraz je na rade tiež euroskupina,“ povedal.

Ministri financií krajín eurozóny by vo štvrtok mali v Luxembursku potvrdiť, že v auguste bude ukončený záchranný program pre Grécko. Okrem iného pôjde na rokovania takzvanej euroskupiny napríklad o odovzdanie poslednej tranže finančnej pomoci, keď z programu za 86 miliárd eur ostáva vyplatiť asi 12 miliárd eur.