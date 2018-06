Predlžovanie výstavby úseku D1 s tunelom Višňové je pre Érseka neúnosné

Výhovorku, že sa na stavbe niečo deje, neprijíma. Od posledného kontrolného dňa sa práce síce zintenzívnili, no podľa ministra je to stále málo.

„Veľmi ostrým tónom som povedal všetko, čo si myslím o tejto stavbe. Uplynulo 70 percent stavebnej doby a čerpanie je na 30 percent. S tým nemôžem súhlasiť. Za úlohu som im dal do konca mesiaca preraziť tunel Višňové, prídem si to začiatkom septembra osobne pozrieť. Dal som im 30 dní na vypracovanie harmonogramu s termínom ukončenia a sprevádzkovania tejto trasy. A nemienim už v termínoch ustupovať,“ zdôraznil Érsek.

V prípade nesplnenia termínov má podľa ministra štát a Národná diaľničná spoločnosť mechanizmy na uloženie sankcií. Na stavbe podľa neho nechýbajú odborníci, čo chýba, sú robotníci a mechanizmy, čo potvrdil nezávislý dozor.

„Nechcem, aby sa výstavba predlžovala. Je to neúnosné pre ľudí, ktorí tu bývajú. Musíme ju sprejazdniť pre to, prečo ju robíme,“ doplnil Érsek s tým, že termín sprejazdnenia (koniec roku 2019 pozn. TASR) nevidí ako reálny.

Podľa investičného riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Jiřího Hájka harmonogram prác existuje a stále je platný zmluvný termín koniec roku 2019. „Nie je pravda, že nekonáme alebo že sa nedejú nejaké zmeny. Momentálne zhotoviteľ, ktorý pozostáva z talianskej a slovenskej spoločnosti, je ‚v rozvodovom konaní‘ a keď sa dvaja rozvádzajú, nie je to jednoduchá situácia. My to, bohužiaľ, môžeme iba monitorovať a pôsobiť ako nejaký mediátor. Ale jednoznačne to nemôže ohroziť samotnú výstavbu,“ skonštatoval Hájek.

Komplikácie, ktoré vznikli, sú podľa neho sčasti objektívne (geologické pomery), čiastočne sú spôsobené vzťahmi medzi zhotoviteľmi a požiadavkami talianskej spoločnosti. „Zhotoviteľ musí podľa zmluvy predložiť relevantné podklady. Neexistuje možnosť, že NDS zaplatí svojvoľne nad rámec uzavretého kontraktu. Talianska strana sa stále domáha postupov, ktoré európska a slovenská legislatíva nepozná. To, že majú nejaké vyššie náklady, nemôžeme akceptovať. Nás zaujíma cena, ktorá je platná v kontrakte,“ zdôraznil Hájek.

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka Višňové Dubná Skala bude dlhý takmer 14 kilometrov, s jeho výstavbou začali už v lete v roku 2014. Cena stavebných prác je takmer 500 miliónov eur s DPH. Súčasťou stavby je 7,5-kilometrový tunel Višňové, niekoľko mostov v dĺžke viac ako 2,5 kilometra, križovatka Lietavská Lúčka, odpočívadlo a stredisko správy a údržby diaľnice.

Termín ukončenia (december 2019) sa podľa odhadu Národnej diaľničnej spoločnosti posunie, prevádzku by mali spustiť do konca roku 2020. Zhotoviteľom je talianska spoločnosť Salini Impregilo a slovenská spoločnosť Dúha.