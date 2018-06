Grécko sa postaví na vlastné nohy, eurozóna odklepla poslednú časť pomoci

Počas nočného rokovania sa ministri dohodli na výške poslednej časti záchranného programu 15 miliárd eur. Atény budú mať zároveň predĺžený čas na splácanie dlhov a úrokov o desať rokov. Podľa agentúry Reuters to po rokovaní povedal šéf euroskupiny Mario Centeno.

Grécko, ktoré s krízou bojuje od roku 2010, by podľa dohody malo záchranný program opustiť 20. augusta. Aby získalo dostatočnú finančnú rezervu a upokojilo tým trhy, dostane v rámci poslednej tranže finančnej pomoci 15 miliárd eur. Pôvodne sa pritom hovorilo o tom, že z celkového objemu 86 miliárd schválených v rámci programu zostáva vyplatiť okolo 12 miliárd.

Ministri sa zhodli aj na desaťročnom období úľav, o ktoré bude mať Grécko okrem iného predĺžené splácanie dlhu a platbu úrokov, čo má zadlženej krajine uľahčiť situáciu po návrate k finančnej sebestačnosti. Zástupcovia eurozóny sa obávali toho, že nedôvera trhov a vysoká cena peňazí, za ktorú by si Gréci boli nútení požičiavať, by mohli hospodársku obnovu krajiny opäť zbrzdiť. Euroskupina rokovala aj o ďalších krokoch, ktorými by Grécko upokojovalo veriteľov aj finančné trhy v nasledujúcich rokoch.

Grécky minister financií Euklidis Tsakalotos označil dohodu za veľmi dobrú. Umožnila podľa neho faktické ukončenie gréckej krízy a jeho krajina vďaka nej opäť získa prístup na finančné trhy a bude môcť sama rozhodnúť o svojej rastovej stratégii.

Šéfka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardeová aj predseda Európskej centrálnej banky Mario Draghi dohodu privítali a zhodli sa na tom, že znižuje riziko pre strednodobé financovanie. Lagardeová však zároveň dala najavo skepsu ohľadom dlhodobej udržateľnosti gréckeho dlhu.