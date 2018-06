Trumpove clá pripravia Slovensko o 100 miliónov eur

EÚ teda tvrdí, že všetko začal Trump. Trump, naopak, hovorí, že nech EÚ zruší všetky bariéry obchodu, ktoré roky fungujú. Požiadavka amerického prezidenta je však pre EÚ nesplniteľná, keďže Európania odmietajú geneticky modifikované plodiny z USA a trvajú na tom, aby pre ne bariéry zostali. Trump chce docieliť, aby výrobcovia presunuli závody do USA. Pre Volkswagen je však výhodnejšie vyrábať autá ako VW Touareg v Bratislave pre všetky svetové trhy. Nie je tak jasné, či výsledkom Trumpových krokov nebude len zdraženie tovarov, ochabnutie svetového obchodu a možný postupný návrat hospodárskej krízy.

„Zavedieme dvadsaťpercentné clá na všetky európske autá v prípade, ak Európska únia neodstráni všetky obchodné bariéry uplatňované voči americkým firmám,“ uviedol na sociálnej sieti twitter Trump. Podľa neho môžu následne európske automobilové koncerny začať vyrábať svoje vozidlá priamo v USA. V minulom roku smeroval do Spojených štátov amerických každý piaty automobil vyrobený vo Volkswagene Slovakia.

„Ja môžem povedať za nás, že pracovné miesta ohrozené nebudú a spolu s vedením urobíme všetko, aby neboli ani v prípade, ak naozaj príde k zavedeniu ciel na automobily zo strany Spojených štátov amerických,“ povedal šéf odborov vo Volkswagen Slovakia Zoroslav Smolinský. Američania aktuálne uplatňujú len dvojpercentné clá, čo cenu luxusného SUV vozidla Porsche Cayenne zdvihne zo 100-tisíc na 102-tisíc amerických dolárov. V prípade zavedenia dvadsaťpercentných ciel cena toho istého automobilu stúpne až na 120-tisíc dolárov.

Vyostrenie obchodnej vojny robí vrásky na čele aj ďalším predstaviteľom odborov. „Pre nepredvídateľnú obchodnú politiku amerického prezidenta môžu mať niektoré domáce firmy problémy s plánovaním budúceho odbytu a ťažkosti môže spôsobiť hlavne uvalenie ciel na automobily. V takejto neistej situácii sa aj odborom ťažšie rokuje o razantnejšom zvyšovaní miezd, a preto vývoj situácie sledujeme,“ povedal šéf OZ Kovo Emil Machyna.

Spojené štáty americké začali od začiatku mesiaca uplatňovať 25-percentné clá na európsku oceľ a desaťpercentné na hliník. Odvetné clá Európskej únie vo výške 25 percent začali platiť v piatok a zasiahli americkú kukuricu, alkohol, oceľové výrobky, motorky Harley-Davidson, arašidové maslo a oblečenie. Tieto výrobky aj na Slovensku zdražejú v priebehu najbližších týždňov až mesiacov. „Pri niektorých tovaroch majú obchodníci vytvorené len niekoľkotýždňové zásoby a potom budú musieť predávať clom zaťažený tovar,“ priblížil Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR.

Slovenskí predajcovia motoriek Harley-Davidson momentálne čakajú na to, ako americký výrobca zareaguje na nové clá. Podľa neoficiálnych informácií predajcov sa nepočíta so znižovaním marží. Dnes sa napríklad Harley-Davidson street XG 750 dá kúpiť za 7¤164 eur a pre zavedenie 25-percentných ciel môže cena tohto motocyklu stúpnuť až na 8¤955 eur. „Sme presvedčení, že odvetné clá na naše výrobky na akomkoľvek z našich kľúčových trhov povedú k zníženiu predaja,“ uviedol Harley-Davidson.

Domáci predajcovia amerického alkoholu počítajú len s miernym zvyšovaním cien. „K zdražovaniu príde po tom, čo európski distribútori vypredajú existujúce zásoby. V najbližších mesiacoch sa preto ceny meniť nebudú a s prudkým zdražovaním nepočítame ani po dovezení novej whiskey a bourbonu,“ povedal majiteľ internetovej predajne Alko90 Dávid Hric. Pre amerických výrobcov alkoholu je Európska únia druhým najvýznamnejším trhom. „Určite ho nebudú chcieť stratiť, a tak časť 25-percentných ciel premietnu do svojich marží, a preto nepríde k prudkému zdražovaniu,“ dodal Hric. Len minulý rok americkí výrobcovia alkoholu vyviezli do EÚ alkohol v hodnote 790 miliónov dolárov.

Počas pracovného týždňa začali pre hrozbu obchodnej vojny padať aj akciové trhy a napríklad nemecký index DAX sa prepadol z pondelkovej hodnoty 12¤970 bodov na 12¤573 bodov. Pomerne strmý pád stlmil úspešný koniec týždňa, keď v piatok európske akciové trhy začali opäť rásť. Obchodná vojna finančné trhy torpéduje až po tom, ako by do platnosti vstúpili clá na automobily, ktorých predaj tvorí najvýznamnejšiu položku svetového obchodu. Podľa britskej stanice BBC automobilka Daimler počíta v tomto roku s nižšími ziskami pre rastúce obchodné napätie medzi USA a Čínou. Koncernu spôsobuje problémy, že práve zo Spojených štátov amerických vyváža do Číny vo veľkom luxusné vozidlá značky Mercedes-Benz.