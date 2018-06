Clá na dovoz áut by výrazne poškodili EÚ aj USA

Zavedenie ciel na dovoz áut a autosúčiastok do USA z Európskej únie by malo negatívny vplyv na obchod a poškodilo by takmer všetky členské štáty únie. Vyplýva to zo správy Európskej komisie.

Clá vo výške 25 % by takmer o polovicu znížili dovoz áut a autosúčiastok do USA, uvádza sa v správe, ktorú má k dispozícii agentúra Bloomberg. „Zavedenie ciel zo strany USA by sa stretlo s ekvivalentnými pokutami, ktoré by uvalili dotknutí obchodní partneri.“

Americký prezident Donald Trump v piatok na Twitteri uviedol, že EÚ dlhodobo uplatňuje na USA a americké firmy clá a ďalšie obchodné bariéry. „Ak sa tieto clá a bariéry urýchlene nezrušia a nezbúrajú, uvalíme 20-% clo na všetky ich autá, ktoré prichádzajú do USA,“ napísal Trump v piatok na Twitteri. „Vyrábajte ich tu,“ dodal.

V piatok tiež začali platiť clá EÚ na tovary z USA v hodnote 2,8 miliardy USD (2,40 miliardy eur), čo bolo odvetné opatrenie na clá Washingtonu na import ocele a hliníka, ktoré Trump zdôvodnil národnou bezpečnosťou.

Podľa združenia európskych výrobcov áut ACEA pripadá na autá a autosúčiastky 10 % z celkového obchodu medzi EÚ a USA. USA sú pre automobilový export z EÚ top destináciou – hľadiska objemu na ne pripadá pätina a z hľadiska tržieb až tretina celkového exportu.

Clá by však nepocítila len EÚ. Podľa správy EK, ktorá bola pripravená pre summit lídrov, ktorý sa bude konať na budúci týždeň, by táto obchodná bariéra tvrdo zasiahla aj USA, kde by sa v jej dôsledku mohlo stratiť vyše 180.000 pracov­ných miest.

Vlani sa do USA doviezli autá a autosúčiastky v celkovej hodnote 294 miliárd eur, z toho na dovoz z EÚ pripadalo 58 miliárd eur, uviedla EK.

Eskalácia obchodného sporu by tvrdo zasiahla Nemecko, z ktorého sa USA ročne vyvezie 600 000 áut, uviedol analytik spoločnosti Evercore ISI Arndt Ellinghorst. Spomínané 20-% clo by podľa neho bolo veľmi zlým scenárom pre Nemecko. Celkovú finančnú stratu pre Volkswagen, Daimler a BMW odhadol na 4,5 miliardy eur. „Ani jedno auto by sa nedalo do USA dodať so ziskom.“