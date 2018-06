Trump chce obmedziť čínske investície do amerických IT firiem

Americké ministerstvo financií pripravuje obmedzenia, ktoré by mali firmám, v ktorých minimálne 25-% podiel kontrolujú Číňania, zabrániť v akvizícii amerických podnikov "s priemyselne významnou technológiou". Uviedol to cez víkend zdroj z americkej administratívy.

Zdroj, ktorý tak potvrdil skoršie informácie amerického denníka The Wall Street Journal, zároveň zdôraznil, že spomínaná hranica 25 % sa do piatka (29.6.) môže ešte zmeniť. V ten deň má vláda USA pripravované reštrikcie oznámiť.

Najnovší krok predstavuje podľa agentúry Reuters ďalšiu eskaláciu obchodného konfliktu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Pekingom. Ako uviedol zdroj z americkej vlády, najnovšie obmedzenia v oblasti investícií by sa mali týkať kľúčových sektorov, vrátane tých, ktoré chce Čína rozvíjať v rámci svojej stratégie „Made in China 2025“. Jej cieľom je urobiť z ázijskej krajiny technologickú veľmoc.

The Wall Street Journal zároveň informoval, že americké ministerstvo obchodu a Národná bezpečnostná rada navrhujú „zvýšené“ kontroly exportu s cieľom zabrániť vývozu citlivých technológií do Číny. Biely dom ešte koncom mája uviedol, že Trumpova administratíva je pripravená zaviesť obmedzenia na investície zo strany čínskych firiem na území USA, ako aj „zvýšené“ kontroly exportu tovarov do Číny, pričom podrobnosti budú oznámené do 30. júna.