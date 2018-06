Fiasko trinástych platov

Rovnako odvodová úľava nemotivovala k dobrovoľným 13. platom ani ďalšie firmy. Problémom je, že celá reforma je zložitá, je v nej veľa podmienok a firmy neoslovila. Úľavu môže totiž dostať len zamestnanec, ktorý odrobil vo firme aspoň dva roky, čo znamená, že zamestnávatelia by museli hľadať ľudí v databázach. Trináste platy sa nateraz oslobodili len od zdravotných odvodov, a to do sumy 500 eur.

Zároveň bolo podmienkou, že trinásty plat dosiahne aspoň výšku priemernej mesačnej mzdy pracovníka, čo odradilo drvivú väčšinu firiem. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa totiž priemerná odmena vlani dostala na 118 eur. Priemerný hrubý plat v krajine sa pritom pohybuje okolo 1¤000 eur mesačne. Podmienka o tom, že 13. plat musí byť aspoň na úrovni priemernej mzdy v roku, sa do zákona dostala na poslednú chvíľu a SNS ju napriek kritike odmietla zmeniť s tým, že všetko ukáže až prax a až potom môže dôjsť k ďalším úpravám legislatívy.

"Považujeme za nešťastné, že na jednej strane je zvýhodnenie pre zamestnávateľa limitované hornou hranicou 500 eur, na strane druhej je striktne stanovené, v akej výške musí byť 13., respektíve 14. plat vyplatený, aby bolo možné uplatniť pre zamestnávateľa zvýhodnenie,“ upozorňuje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Špániková. Zamestnávatelia sa obávali, že 13. a 14. plat štát stanoví povinne. Keď sa uzákonil dobrovoľný prístup, o ďalších podmienkach dotknuté strany hlbšie nerokovali.

Dá sa predpokladať, že bez úspechu sa skončí aj decembrové vyplatenie 14. platov s úľavami. Vyplatiť je ich totiž možné len zamestnancom, čo dostali aj 13. plat oslobodený od odvodov. Využiť zákonnú úľavu na 13. plat pôvodne plánovala spoločnosť Kia Motors Slovakia. Napokon tak nespravila. "Suma všetkých bonusov prekračuje priemernú sumu 13. a 14. platu našich zamestnancov, no aj tak nespĺňame prísne podmienky na vyplácanie 13. a 14. platu v zmysle zákona,“ vysvetľuje hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák.

Automobilka vypláca každý štvrťrok bonus pri dosiahnutí výrobného plánu, letný bonus vyplatený v júli, vianočný bonus vyplatený v decembri. Okrem toho ešte koncoročný bonus pri dosiahnutí výrobného plánu, ktorý sa vypláca k decembrovej výplate – teda v januári.

Úprava bonusov automobilky tak, aby splnili legislatívu pre úľavu z odvodov a neskôr daní, však počas tohtoročného kolektívneho vyjednávania neprešla. "Zástupcovia zamestnancov sa s týmto návrhom nestotožnili,“ hovorí Dvořák.

Možno o rok?

Medzi firmami, čo 13. a 14. plat už tradične vypláca, je aj najväčšia slovenská automobilka Volkswagen. Úľavy v novele zákonníka práce však nevyužije. "Trinásty plat dostanú na účet začiatkom júla v rámci júnovej výplaty a tvorí 60 percent priemernej mesačnej mzdy,“ upresňuje hovorca Volkswagen Slovakia Michal Ambrovič. Tým, čo sú v automobilke dlhšie ako desaťročie, sa suma zvyšuje na 65 percent priemernej mesačnej mzdy. Priemerný mesačný plat v spoločnosti je podľa Ambroviča bez zarátania manažmentu 1 854 eur za mesiac. Nástupný plat sa tu pohybuje od 1¤050 do 1¤250 eur v závislosti od kvalifikácie.

Od dĺžky pracovného pomeru závisí aj výška 14. platu, ktorý Volkswagen vypláca začiatkom decembra. Ten môže byť vo výške 50 percent priemernej mesačnej mzdy pre ľudí, čo vo VW pracujú menej ako 3,9 roka. Plnú výšku priemernej mzdy dostanú tí, čo vo fabrike odpracovali viac ako 20 rokov.

Svojim zamestnancom vypláca skupina PSA Slovakia 13. plat v dvoch čiastkach, 50 percent pred letnými a 50 percent pred zimnými dovolenkami. Takýto model je podľa riaditeľa vonkajších vzťahov trnavskej automobilky Petra Šveca síce v súlade s kolektívnou zmluvou, no neumožňuje využiť legislatívnu možnosť oslobodenia od dane a odvodov. "Aby sme túto možnosť využili, musel by sa celý 13. plat vyplatiť pred letnými dovolenkami, čo do budúcnosti nevylučujeme,“ hovorí Švec.

Možnosť vyplatiť zamestnancom 13. a 14. plat podľa ustanovení Zákonníka práce nevyužije nateraz ani Slovnaft. "Naše dohodnuté podmienky v kolektívnej zmluve umožňujú vyplatiť obidve odmeny širšiemu okruhu zamestnancov ako podmienky stanovené v zákonníku práce,“ vysvetľuje hovorca spoločnosti Slovnaft Ladislav Prochádzka.

Svojim pracovníkom vyplatili peniaze navyše už v máji – teda v termíne výplaty mzdy za mesiac apríl. Išlo o výkonnostnú odmenu vo výške 10,9 percenta z ročnej sumy základnej mzdy, k tomu firma vyplatila aj odmenu za dobré hospodárenie spoločnosti v roku 2017 vo výške 250 eur. Svojim zamestnancom vyplatí Slovnaft podľa kolektívnej zmluvy v decembri aj vianočnú odmenu vo výške mesačnej základnej mzdy, dodal Prochádzka.

V budúcnosti zaváži nedostatok ľudí

Väčšina firiem, čo odmeny navyše vyplácala, ich svojim ľuďom vyplatí bez ohľadu na štátne úľavy. Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) vypláca koncoročné odmeny – teda 13. plat približne tri štvrtina firiem. Pritom viac ako polovica z nich len niektorým zamestnancom. Novela zákonníka práce však presúva 13. plat na obdobie pred letnými dovolenkami. Na predvianočné obdobie by tak mal pripadnúť 14. plat. S úľavami ho však budú môcť vyplatiť len firmy, čo vyplatia odmeny pred letom podľa zákona.

"Rovnako, ako tomu bolo pred zavedením príslušnej zákonnej úpravy 13. a 14. platu, tak i dnes tie firmy, ktorým to ich rozpočet dovolí, 13. plat vyplatia,“ hovorí tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták. Otázne zostáva, koľko z nich splní zákonné podmienky na získanie úľavy. Hošták očakáva mierny nárast počtu firiem, čo odmeny vyplatia práve kvôli oslobodeniu od platieb za zdravotné odvody.

Záujem o 13. a 14. plat však môže podľa Špánikovej potiahnuť nedostatok kvalitných ľudí na pracovnom trhu. "Aj toto opatrenie môže motivovať firmy, aby boli pre zamestnancov atraktívnejšie,“ hovorí. Zaujímavé to môže byť podľa Špánikovej aj pre firmy, čo už odmeny navyše vyplácajú.