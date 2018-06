Slnečná nabíjačka funguje aj potme

Narodil sa vo Svidníku a vyrastal v Košiciach, kde vyštudoval Technickú univerzitu. Už ako dieťa staval s kamarátmi modely lodí, ponoriek a navštevoval rádioamatérsky krúžok. Okrem toho rád chodil na dlhé túry do hôr. Všetky záľuby sa napokon pospájali a vyústili do toho, že dnes je Daniel Šlosár (34) startupista, ktorý vynašiel nabíjačku Chargebrella.

Šlosár sa stal vlani absolútnym víťazom súťaže Slovak University Startup Cup 2017. Slávnostné vyhodnotenie ďalšieho ročníka súťaže Slovak University Startup Cup 2018 sa uskutoční dnes v Pálffyho paláci v Bratislave. Denník Pravda je každý rok hlavným mediálnym partnerom podujatia.

Šlosárovi súťaž pomohla, aby sa ešte viac presadil. Keď sa jeho vynález začne sériovo vyrábať a predávať, určite bude nabíjačka Chargebrella populárna medzi turistami a ľuďmi, ktorí pracujú v teréne. Môže pomôcť záchranárom, humanitárnym pracovníkom, speleológom či novinárom. Skrátka ľuďom, ktorí sa ocitnú na miestach s obmedzeným alebo so žiadnym prístupom k elektrickej energii. Môže ísť tiež o extrémnych športovcov, cestovateľov a fotografov. Zjednodušene povedané, Chargebrella je nabíjačka, ktorou môžete nabiť svoj mobil, tablet, GPS, skrátka malé mobilné zariadenie, keď ste napríklad v lese alebo na inom mieste bez elektrickej zásuvky.

„Ono sa to tak zvrtlo, ako život tiekol… Dostal som sa na vysokú školu a tam som začal študovať využívanie alternatívnych zdrojov energie. Študoval som externe, popri tom som pracoval a začal som robiť aj pre jednu neziskovku. Postavil som slnečný varič, slnečnú sprchu a slnečnú sušiareň. A už na inžinierskom stupni som navrhol Chargebrellu,“ hovorí o svojich vynálezcovských začiatkoch. Odvtedy pracuje viac-menej primárne na nabíjačke, no zároveň pôsobí na vysokej škole. Na svojom konte má tiež prvú štúdiu širokospektrálnej analýzy slnečného žiarenia na Slovensku. „Zdá sa, že to ešte nikto pred nami nerobil,“ vraví Daniel.

Chargebrella vznikla vlastne na podnet súťaže firmy Henkel, do ktorej sa zapojili študenti po celom svete. „Keďže som chodil aj sám po lesoch, vedel som, že tam býva problém s nabitím telefónov, a dnes sa kapacita batérií ešte skrátila – telefón vydrží nabitý možno deň a niekedy len pol dňa. Využil som teda všetky svoje poznatky a skúsenosti a za noc som navrhol celý koncept Chargebrelly. Postavil som prototyp, odskúšal som, že reálne funguje, a dokonca aj tím odborníkov v Henkeli to veľmi oslovilo. Pritom som mal pridelené číslo niekde okolo milióna, takže počet súťažiacich musel byť obrovský,“ vraví Daniel.

Ako však dodáva, keďže študoval externe, zo všetkých súťaží, nastavených pre denných študentov, ho vždy „vypoklonkovali“, a to sa mu prihodilo opäť, hoci postúpil až do finále. „Čiže, v Henkeli mali o vynález záujem, ale vyhodili ma zo súťaže preto, lebo som bol externista. A to bol pre mňa impulz, že som to celé spatentoval, dal na papier, aby mi nikto neukradol myšlienku,“ spomína, ako sa zrodil jeho vynález.

Nabíjačka využíva teplo

Znie to priam geniálne. Chargebrella je nabíjačka, ktorá vyzerá ako dáždnik. Teda, môže vyzerať a fungovať ako dáždnik, alebo aj nemusí. Záleží na tom, ktorú verziu si vyberiete. Či väčšiu a nákladnejšiu, s parabolickou časťou, alebo celkom malú, „lovcostovú“ – Daniel so svojím tímom teraz pracuje na rôznych variáciách. Niektorí cestovatelia si vraj klasický dáždnik ako svojho spolupútnika na cestách veľmi obľúbili. No sú aj takí, ktorí považujú dáždnik či slnečník za zbytočný, a výrobok sa parabolickou časťou navyše predražuje. Na nabíjanie stačí totiž rúčka. Človeku však ihneď napadne – čo v horách so slnečnou nabíjačkou, keď zájde slnko alebo ste sa stratili a príde noc?

Začínajúci podnikateľ Daniel Šlosár. Autor: archív Daniela Šlosára

„Tá pointa, najväčší prínos Chargebrelly je v tom, že umožňuje nabíjať mobilné zariadenia cez deň, ale aj v noci alebo za škaredého počasia, pretože na nabíjanie využíva síce slnečné žiarenie, ale jeho tepelnú, nie svetelnú časť. Funguje teda, aj keď nesvieti slnko,“ vysvetľuje Daniel. „To bol práve problém. Pri workshopoch, keď som učil ľudí, ako si urobiť slnečný varič, každý prišiel s otázkou: zájde slnko a čo ďalej? A mňa to začalo čím ďalej, tým viac trápiť, a to bola ďalšia kvapka ku Chargebrelle. Vedel som, že technológiu nemôžeme nastaviť len pre ľudí, ktorí sú závislí od slnka, prišiel som s nápadom, že musí byť hybridná. V prípade, že nemáte slnko, teda je noc alebo prší, máte možnosť parabolickú časť odhodiť a použiť iba rúčku.

Položíte ju k ohňu, na varič, na piecku alebo na hocičo, čo je horúce, a tak to vyrába elektrickú energiu,“ vysvetľuje princíp nabíjania.

Názov Chargebrella vznikol kombináciou anglických slov „charge“ – nabíjať a „umbrella“, čo je dáždnik alebo slnečník. Aj Chargebrella, pokiaľ má parabolickú časť, môže slúžiť na všetky tieto účely: nabijete si ňou telefón, ale ochráni vás aj pred dažďom či pred slnkom. „Už radšej nehovoríme o dáždniku, lebo ľudia z toho boli zmätení, pre mňa je to skrátka parabolická časť, teda dá reflexná, ktorá umožňuje odrážať slnečné žiarenie na rukoväť. Rúčka vlastne funguje ako generátor, transformuje teplo na elektrinu.

V porovnaní s dynamom zas šetrí čas, keďže nevyžaduje fyzickú aktivitu. A má aj pozitívny environmentálny dosah, pretože redukuje spotrebu neobnoviteľných zdrojov energie a orientuje sa na tie obnoviteľné. „Nechceme produkovať ďalší odpad, to je zároveň hlavná myšlienka, akýsi odkaz Chargebrelly – nechceme ísť spôsobom, ako možno bežní výrobcovia. Chceli by sme do nášho výrobku vniesť aj zelenú stopu,“ vraví autor celej myšlienky.

Kedy sa dočkáme?

S perspektívou to vraj vyzerá veľmi dobre. Daniel Šlosár sa s kolegami presťahoval do nového laboratória a teraz doťahujú detaily. „Chceme, aby to bolo čo najlacnejšie, čo je dosť veľký problém, pretože jadro technológie je drahé a nie je na svete veľa fabrík, ktoré tieto veci vyrábajú. Ale našli sme si už nejaké cestičky, práve tento rok sa zmenilo veľa vecí, získali sme ďalšieho partnera, ktorý sa k projektu pridáva a časom by to mohol byť aj výrobca a distribútor.U­silujeme sa Chargebrellu už len dizajnovo dotiahnuť a hlavne stlačiť cenu dole,“ vysvetľuje nadšený startupista, ktorý venuje takmer všetok čas a energiu svojej unikátnej nabíjačke, ale má aj iné povinnosti.

„U mňa je to také trochu divoké. Založil som firmu, Chargebrella, s.r.o., no zároveň som stále ešte zamestnancom na čiastočný úväzok na fakulte BERG TUKE, pretože tam je rozbehnutý iný výskum, na ktorom participujem. Učím geoštatistiku a štatistiku spracovania nameraných údajov. Je pravda, že to spomaľuje vývoj nášho výrobku, lebo keby som sa mu venoval naplno, bolo by to iné, ale – na druhej strane, nemali sme priameho investora, nedostali sme žiadne investície ako niektoré iné startupy – nikto nám nedal štvrť milióna eur. Ja tiež musím z niečoho žiť a v júli príde už aj dieťa,“ vykresľuje mladý vedec svoju situáciu. V partnerke však našiel veľkú oporu. A má hneď aj ďalšiu výzvu. Keď sa Chargebrella dostane na trh, čo bude možno už v novembri, chceli by vo firme vymyslieť podobnú nabíjačku na notebooky.