Premiér pôjde v júli skontrolovať, prečo meškajú Mochovce

Kontrolný deň v Mochovciach na dostavbe tretieho a štvrtého bloku (EMO34) by mal byť 10. júla. Uviedol to na brífingu v Bratislave predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po návšteve Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Podľa premiéra budú aktuálnu situácie pri dostavbe EMO34 „ostro“ sledovať. „S pánom ministrom máme už plánovanú návštevu v Mochovciach, myslím že 10. júla, s najvyšším vedením Slovenských elektrární (SE) a s projektovými manažérmi, aby sme na mieste skontrolovali, ako to v skutočnosti s dostavbou tretieho a štvrtého bloku vyzerá a ako budeme ako vláda v tejto veci ďalej postupovať,“ priblížil.

Druhým problémom, o ktorom diskutovali na pôde rezortu hospodárstva, je podľa premiérových slov transformácia ťažby uhlia na hornej Nitre na nové, iné spôsoby fungovania a vytvárania nových pracovných miest. „Slovensko bojuje o dodatočné peniaze. Mohli by sme získať z tzv. Inovačného fondu niekoľko stoviek miliónov eur, ktoré by pod vedením MH SR mohli byť cielene investované do tohto regiónu, aby sme dali hornej Nitre novú budúcnosť,“ oznámil premiér.

Šéf MH SR Peter Žiga (Smer-SD) musí podľa premiéra pracovať aj na postupnom znižovaní cien elektrickej energie pre slovenské podniky, pretože je vyššia ako je jej cena v okolitých krajinách. „Ak Slovensko chce zostať konkurencieschopné, musí byť dynamickejšie aj v tejto oblasti,“ zdôraznil Pellegrini.

Významnou témou diskusie na MH SR bola podľa predsedu vlády aj debyrokratizácia a zjednodušenie života firiem a podnikateľov. „Bol som prekvapený, keď mi dnes prezentovali zamestnanci MH SR, že dokonca existujú regionálne rozdiely v poskytovaní štátnych a verejných služieb v rámci krajiny. Inak, inú dobu a iným spôsobom prebehne nejaké konanie v Žiline, inak v Prešove a inak v Bratislave. Je veľmi zaujímavé zistenie, ak by bratislavské úrady išli takými postupmi ako žilinské a prešovské úrady, tak by Slovensko v rebríčku Doing Bussiness ‚poskočilo‘ o niekoľko miest vyššie,“ upozornil premiér. Postupy sa podľa neho musia unifikovať.

Upozornil zároveň, že ministerstvá na prelome augusta a septembra majú priniesť analýzy, v ktorých oblastiach ich úrady v SR majú prísnejšie podmienky ako žiada európska legislatíva. „Oceňujem iniciatívu ‚one in, one out‘, teda návrh nového predpisu bude možný, ak sa zároveň jeden predpis zruší. MH SR má ambíciu prísť aj s iniciatívou ‚one in, two out‘,“ dodal Pellegrini.

Podľa Žigu diskutovali s predsedom vlády o štyroch okruhoch, a to o energetike, priemysle (najmä priemysle 4.0), o strategických dokumentoch (ako Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030, RIA do roku 2020) a o medzinárodných obchodných vzťahoch.

„Je snahou, aby firmy energeticky náročné, ktorých výroba je značne zaťažená cenami elektrickej energie, nakupovali elektrinu lacnejšie tým, že dostanú zľavu z tarify za prevádzkovanie systému (TPS),“ doplnil Žiga k uvažovanému zníženiu cien elektriny pre podniky.