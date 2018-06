Kde hľadať ľudí na prácu? Ministri pripravia dokument

Ministri by sa mali po letných prázdninách zaoberať aktuálnou situáciou na trhu práce a prijať dokument, ktorý by mal stanoviť, ako pomôcť firmám s nedostatkom pracovníkov, aby nemuseli odchádzať zo Slovenska.

Po skončení rokovania Hospodárskej a sociálnej rady to uviedol minister práce Ján Richter (Smer-SD). Krátenie, či pozastavenie dávky v nezamestnanosti pre tých, ktorí odmietajú pracovať, zatiaľ nepripúšťa.

Pomôcť zlepšiť situáciu na trhu práce má tzv. zoznam nedostatkových profesií, ktorý zverejní ústredie práce, ale aj zriadenie orgánu, ktorý by sa touto problematikou pravidelne zaoberal. „Dohodli sme sa na tom, že po dovolenkovom období sa stretne širšia zostava ekonomických ministrov a sociálnych partnerov a bude vážna debata na túto tému aj s prijatím záverov, ktoré by zagarantovali, že investori nebudú zo SR odchádzať pre nedostatok pracovnej sily a ktoré by zabezpečili, aby aj vo východných regiónoch SR, kde dnes prichádzajú investori, boli vytvorené predpoklady pre to, že sa nájde dostatok kvalifikovanej pracovnej sily,“ skonštatoval Richter.

Premiér Peter Pellegrini spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom (obaja Smer-SD) v pondelok uviedli, že by sa vláda mala zaoberať myšlienkou krátenia, resp. pozastavenia dávky v nezamestnanosti pre ľudí, ktorí odmietajú pracovať. „Treba dať prácu každému, kto o ňu stojí. Nemyslím si, že sme úplne vyčerpali všetky možnosti. Treba ale otvorene povedať, že je značné množstvo ľudí, ktorí záujem pracovať nemajú. Našou úlohou bude spoločne hľadať spôsob a formu ako ich do istej miery donútiť, ale musí to byť v súlade s Ústavou SR,“ podotkol Richter.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) možné zastavenie poberania dávok nepovažuje za dobré riešenie z dlhodobého hľadiska. „Takéto jednorazové opatrenie môže istú skupinu obyvateľstva vrhnúť do pasce chudoby. Odstraňovanie dopadov, ktoré chudoba prináša, je oveľa náročnejšie ekonomicky pre štát, ako prvoplánovo riešiť túto otázku tým, že stopnem istej skupine obyvateľstva sociálne dávky,“ myslí si viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mária Lelovského je potrebná rekvalifikácia pracovníkov napríklad aj v prípade rastu automatizácie výroby. „S ľuďmi treba pracovať ešte kým sú potenciálne nezamestnaní. Vítame, že sa vláda začala zaoberať problematikou pracovnej migrácie, nielen riešením problematiky nezamestnaných. Identifikujeme, ktoré profesie sú nedostatkové. Musíme sa pozerať aj dopredu. Potrebujeme aj prognostický pohľad,“ doplnil Lelovský s tým, že dôležitá je aj integrácia.

Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Dvonča je potrebné prilákať slovenských občanov späť zo zahraničia. „Zlepšujúcou sa ekonomikou a príjmovou situáciou je tu šanca, že časť pracovníkov by sa mohla vrátiť domov, čo by riešilo nedostatky na trhu práce,“ myslí si Dvonč. Pri prijímaní zahraničných pracovníkov treba podľa neho prihliadať aj na ich začlenenie do komunity a vytvorenie vhodných podmienok, napríklad pre rodinu. „Otvorme diskusiu a urobme všetko pre to, aby sme našli opatrenia, ktoré by pomohli,“ doplnil Dvonč, ktorý upozornil napríklad aj na zdĺhavé vybavovanie povolení pre zahraničných pracovníkov.

Tripartita okrem situácii na trhu práce rokovala o viacerých správach rezortu práce, ale aj o koncepcii rozvoja potravinárskeho priemyslu, ku ktorým mali výhrady zamestnávatelia. „Sebestačnosť sa nám roky zhoršuje aj napriek opatreniam, ktoré vláda prijíma. Zhoršuje sa aj saldo zahraničného obchodu. Máme vážnu domácu úlohu pre vládu, aby dokázala podporiť sektor tak, aby dokázal konkurovať,“ poznamenal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka. Zamestnávatelia spolu so ZMOS mali výhrady aj k novele poslancov Mosta-Híd, ktorou sa má zlegalizovať súkromná výroba destilátov. Varujú pred možnými daňovými únikmi, negatívnymi vplyvmi na verejné financie ale aj na zdravie občanov.