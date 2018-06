Trump vyhnal z USA Harley

Americký prezident avizuje 20-percentné clá na európske autá a očakáva, že európske automobilky presunú produkciu do USA. V takom prípade by sa napríklad modely VW Touareg určené pre USA nevyrábali v Bratislave a predbežne očakávaný 100-miliónový dopad colnej vojny na slovenskú ekonomiku by bol podstatne vyšší.

Zo Slovenska navyše dnes putujú aj súčiastky slúžiace na zmontovanie vozidiel v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku či Portugalsku. Aj časť týchto áut putuje dnes do USA.

„Priame dopady sú tie, kde dochádza k zníženiu dopytu po modeloch vyrábaných na Slovensku a nepriame, pokiaľ dochádza k zníženiu dopytu u modelov, na ktoré dodávajú diely dodávatelia pôsobiaci na Slovensku. Oba tieto vplyvy sa len ťažko vyhodnocujú, no výšku dopadov môže ovplyvniť aj správanie zákazníka, ktorý napriek zvýšeniu cien bude uprednostňovať najnovšie technické a technologické novinky od európskych automobiliek,“ povedal generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula.

Z troch na Slovensku pôsobiacich automobiliek vyváža do USA jedine bratislavský závod Volkswagen Slovakia. V minulom roku to bol každý piaty automobil a na americkom trhu sa dobre predával Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7 a úspešný predaj sa očakáva aj od nového modelu Audi Q8. Vedenie závodu sa k prípadnému zavedeniu ciel nevyjadruje, aj keď bežní zamestnanci už majú mierne obavy o budúcnosť.

„S vedením podniku máme dohodu, že aj v prípade problémov nepríde k prepúšťaniu ľudí,“ ubezpečil šéf odborov vo Volkswagen Slovakia Zoroslav Smolinský. Ďalšie dva automobilové závody, a to trnavský závod PSA Peugeot Citroën Slovakia aj žilinská Kia Motors Slovakia, sa pri predaji vozidiel orientujú hlavne na európsky trh a do USA nevyvážajú automobily. Časť produkcie nových vozidiel Land Rover Discovery poputuje do USA pravdepodobne už na budúci rok z práve budovanej nitrianskej automobilky Jaguar Land Rover.

Clá tu už raz boli

Aktuálne sú americké clá v prípade osobných automobilov vo výške 2,5 percenta a na dodávky a SUV automobily už dnes platia 25-percentné clá. „Automobilový priemysel tvorí 27 percent slovenského HDP, a preto sledujeme obchodnú politiku USA. Zároveň o situácii budeme na jeseň rokovať s kolegami z V4 aj nemeckým ministrom hospodárstva Petrom Altmaierom,“ povedal slovenský minister hospodárstva Peter Žiga.

Trump je ochotný colnú vojnu zastaviť len vtedy, ak EÚ zruší všetky bariéry obchodu. To by znamenalo, že Európa by musela začať dovážať geneticky modifikované plodiny z USA, čomu sa únia nateraz bráni.

Hrozba obchodnej vojny sa naposledy črtala ešte v roku 2002, keď vtedajší americký prezident George W. Bush zaviedol trojročné clá na dovážanú oceľ. Tento krok v tom čase označila Svetová obchodná organizácia (WTO) za porušenie dohodnutých pravidiel svetového obchodu a odsúhlasila ostatným krajinám uplatnenie odvetných ciel. Európska únia následne pohrozila zavedením odvetných ciel vo výške 2,2 miliardy dolárov. Termín zavedenia odvetných ciel bol december 2003, ale ich k uvaleniu nakoniec neprišlo, keďže Bush ešte v novembri vyhlásil, že clá splnili svoj účel a následne ich zrušil.

Trump tlačí na pílu

Terajší americký prezident pritvrdzuje v rozbehnutej obchodnej vojne nielen voči Európskej únii, ale aj Číne. Podľa amerického denníka The Wall Street Journal pripravuje americké ministerstvo financií opatrenia, ktoré zabránia čínskym firmám získavať podiely v amerických technologických spoločnostiach. Nové bariéry majú platiť nielen pre štátne, ale aj súkromné podniky. Zasiahnu dokonca aj firmy, kde majú Číňania len štvrtinový podiel a oficiálne majú byť oznámené až v piatok. Podľa informácií toho istého denníka plánuje súčasná americká vláda zvýšiť clá na v Európskej únii vyrábané automobily v jeseni tohto roka.

Snaha obmedziť čínsky nákup vyspelých technológií je spoločným cieľom Európy a Spojených štátov amerických. Ázijské firmy totiž nerešpektujú patenty a tvrdo kopírujú vyspelé zahraničné technológie a vo veľkom kopírujú napríklad americké aj európske autá. V minulosti Spojené štáty americké zabránili Číňanom prevziať výrobcu počítačových čipov Micron Technology. Menej úspešní boli Nemci, ktorí Číňanom nezabránili v získaní špičkového výrobcu robotov spoločnosti Kuka a Švédi dovolili Číňanom ovládnuť švédsku automobilku Volvo.