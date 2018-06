Nápad pomôže chorým v Afrike aj na Orave

Sú mladí, zanietení a plní nápadov, ktoré môžu priniesť úžitok nielen celej spoločnosti, ale ľuďom na celom svete. Všetko je možné, ak so svojou firmou, ktorú založili počas štúdia, uspejú. Porota Slovak University Startup Cup tento rok za Slovensko posiela na svetové finále do Kodane študenta medicíny Martina Pekarčíka (22) z Univerzity Komenského v Bratislave. Ako líder študentského startupu S-Case uspel so svojím tímom v kategórii veda, medicínske technológie.

Sú mladí, zanietení a plní nápadov, ktoré môžu priniesť úžitok nielen celej spoločnosti, ale ľuďom na celom svete. Všetko je možné, ak s firmou, ktorú založili počas štúdia, uspejú. Porota Slovak University Startup Cup tento rok za Slovensko na svetové finále do Kodane posiela študenta medicíny Martina Pekarčíka (22) z Univerzity Komenského v Bratislave. Ako líder študentského startupu S-Case uspel so svojím tímom v kategórii veda, medicínske technológie.

Ako nájsť ľuďom žilu?

Šéf štvorčlenného tímu prišiel na víťazný nápad na hodine fyziológie. „Rozdelili nás do dvojíc a dostali sme za úlohu odobrať si navzájom krv. Mal som veľký problém nájsť spolužiakovi žilu, nieto ešte odobrať mu aspoň kvapku krvi,“ spomína Martin Pekarčík a s úsmevom dodáva, že hádam sa jeho spolužiak neurazí, ak o ňom prezradí, že má pár kilogramov navyše.

„Po niekoľkých dňoch sme sa spolu pripravovali na skúšku a tá otázka – ako by sme bez ťažkostí odobrali krv trochu obéznejším ľuďom – nám stále vŕtala v hlave." Študent medicíny z druhého ročníka vraví, že nápad jemu aj spolužiakovi skrsol v hlave naraz, a tak sa začala cesta k ich projektu. Zariadenie, ktoré vymysleli, má slúžiť na meranie fyziologických funkcií tela. Okrem iného by fungovalo ako „hľadač žíl“ – Vein Seeker, čo je prístroj, ktorý je inak veľmi objemný, drahý a na Slovensku je možno len jeden. Využíva presnú vlnovú dĺžku infračerveného žiarenia. „Namierite ho na ruku a nájdete anatomické štruktúry, napríklad žily pod masou tuku,“ vysvetľuje líder víťazného startupu.

Spolu s priateľmi však vymysleli niečo menšie a praktickejšie. „Predstavte si škatuľku veľkú asi ako mobil a v nej napríklad EKG, fonendoskop, merač pulzu, oximeter na meranie nasýtenia krvi kyslíkom, bezdotykový teplomer, merač respirácie. Zariadenie vám odmeria fyziologické funkcie a vyhodnotí stavy vo vašom tele,“ opisuje vynález, ktorý chcú predstaviť o dva mesiace v Kodani. Dovtedy by už mal byť hotový prototyp.

Kompatibilita viacerých detektorov v zariadení poskytuje možnosť využiť S-Case aj v neprítomnosti kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka, čo znamená, že pokiaľ zdravotný stav zaznamenaný prostredníctvom neho nespĺňa rozmedzie fyziologických hodnôt, tak samotný S-Case upozorní pacienta na problémy spojené s konkrétnou nefyziologickou hodnotou a vzápätí umožní odoslať namerané dáta priamo do aplikácie lekára.

S-Case má tiež edukačný potenciál pre medikov na lekárskych fakultách alebo pre budúce zdravotné sestry študujúce intravenózne podávanie liekov a auskultačné vyhodnotenie fyziologických, patologických stavov pacienta prostredníctvom fonendoskopu zabudovaného v zariadení. Zariadenie by malo pomáhať najmä lekárom v krajinách tretieho sveta, kam má vo svojich snoch namierené aj Martin Pekarčík po skončení vysokej školy.

Pomoc pre lekárov bez hraníc

„Využili by ho humanitárne organizácie, lekári bez hraníc, ktorí tam pracujú a pre ktorých by veľké, energeticky náročné prístroje boli nepoužiteľné,“ vysvetľuje. S-Case by však bol užitočný aj doma, pre ľudí so zdravotnými problémami v regiónoch s ťažkou dostupnosťou. "Som z Oravy a viem, že sú tam oblasti, z ktorých cesta do nemocnice trvá dlho. Chceme teda zvýšiť aj prevenciu a selfmonitoring – ľudia by si sami mohli kontrolovať pulz a podobne,“ vraví budúci lekár z Trstenej.

Študent, ktorý sa predtým venoval skôr hokeju, ako dnes jeho mladší brat, má teraz skôr intelektuálnejšie záľuby. Aby stihol štúdium aj prácu na startupe, na sociálnych sieťach trávi menej času ako jeho rovesníci, a vraví, že autobus využíva ako svoj „office“. „Mám ho ako kanceláriu, kde si dohodnem stretká, chalanom z tímu poviem, čo majú robiť. Takto využívam čas,“ prezrádza recept na efektívne využitie času.

Víťazi jednotlivých kategórií prevzali okrem diplomu z rúk predsedu Junior Chamber International Slovakia Mariána Meška aj značkové hodinky od partnerov, poukaz na poradenské služby od spoločnosti VGD Slovakia. Získali možnosť zapožičať si inovatívny automobil BMW a externý mentoring špecialistu pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne. Hlavnému víťazovi Martinovi Pekarčíkovi odovzdal zástupca šéfredaktorky denníka Pravda Jakub Prokeš certifikát na ročné predplatné denníka Pravda a bezplatný ročný vstup do archívu denníka. Pravda je jedným z hlavných mediálnych partnerov projektu.

Zástupca CKM 2000 Travel Jozef Rybár venoval víťazovi letenku do Kodane a podpredseda predstavenstva Asseco Central Europe Marek Grác šek s nomináciou za Slovenskú republiku na celosvetovú súťaž University World Startup Cup 2018, kde sa Martin Pekarčík stretne so študentskými startupmi z približne päťdesiatich krajín sveta.

Generálnym reklamným partnerom podujatia bola firma Asseco Central Europe, hlavnými reklamnými partnermi boli Slovenská sporiteľňa, BMW Group Slovakia, BUBO Travel Agency, VGD Slovakia, CKM 2000 Travel, spoločnosť Eset, Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie a McCarter. Špeciálnymi partnermi boli Slovak Business Agency a Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave.