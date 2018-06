II. pilier: Akciové fondy vám môžu zarobiť, garantované sú istotou

Dôchodkový systém na Slovensku je pre demografiu a neustále zvyšovanie priemerného veku dožitia neudržateľný. Prvý pilier nebude stíhať vyplácať budúcich dôchodcov, čo môže znamenať nemalý problém už v blízkej budúcnosti.

Druhý pilier môže viac uškodiť ako pomôcť, a to v prípade, ak má sporiteľ nevhodne zvolený fond, do ktorého investuje. Najmenej výnosný fond je dlhopisový, a to najmä pre ľudí, ktorí majú do dôchodku viac ako 15 rokov. V tomto fonde je však ešte stále až 79 % sporiteľov.

„Ako sporiteľ však máte právo fond kedykoľvek zmeniť a vybrať si ten výnosnejší, resp. vhodnejší. Zároveň môžete zmeniť aj spoločnosť, ktorá sa vám o 2. pilier stará. Je to minimum pozornosti pre svoje peniaze, ktoré vedia spraviť značný rozdiel na dôchodku,“ zdôrazňuje Ondrej Broska, partner poradenskej spoločnosti Tower Finance.

Ako uvádza na príklade, v praxi to môže znamenať, že 30-ročný človek, ktorého priemerný príjem v hrubom je 1000 eur a predpokladaná doba sporenia v 2. pilieri 35 rokov, vloží za túto dobu z odvodov do 2. piliera 18 900 eur. Konečnú sumu na dlhopisovom fonde, ktorú si bude môcť pripísať pri projektovanom výnose 2,5 %, bude 30 100 eur.

V prípade, ak by si človek zvolil akciový fond, pri projektovanom výnose 6 % sa mu za 35 rokov môže na účte nazbierať až 64 200 eur. „Preto každý sporiteľ by sa mal o svoj budúci dôchodok zaujímať a starať. Stretávame sa s tým, že mnohí ani nevedia, v akom fonde sú, a to aj napriek skutočnosti, že sú zo strany dôchodcovských správcovských spoločností, ktoré tieto účty vedú, informovaní,“ radí Broska.