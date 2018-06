Návrat východniarov na východ?

Aj východ Slovenska môže začať ťažiť z automobilového priemyslu. Vďaka tomu sa východniari pracujúci teraz v Bratislave a na západe môžu vracať na východ. Nové subdodávateľské firmy sa postupne začínajú presúvať práve na východ. Do Kežmarku najnovšie zamierila švajčiarska spoločnosť Mubea Engineering AG a do Košíc japonský investor Minebea. Zvýšenie počtu nových subdodávateľských firiem zase môže priniesť nová automobilka, ktorá môže stáť pri Košiciach.

Predseda vlády Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga počas včerajšej tlačovej konferencie. Autor: TASR - Pavel Neubauer

"Ja si osobne myslím, že to ešte nie je trend. Skôr sú to ostrovné riešenia. Z pohľadu zamestnanosti je to super,“ povedal pre Pravdu Juraj Sinay zo Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP). Podľa jeho slov môže na východ zamieriť väčšie množstvo subdodávateľských firiem po tom, čo do oblasti príde investor v podobe automobilky. Podobná situácia nastala v okolí Nitry po príchode automobilky Jaguar Land Rover.

Definitívne rozhodnutie o piatej slovenskej automobilke pri Košiciach podľa Sinaya zatiaľ nepadlo. Východ krajiny súperí podľa dostupných informácií s okolím maďarského Miškovca. Premiér Peter Pellegrini (Smer) včera po stretnutí s ministrom hospodárstva Petrom Žigom (Smer) konštatoval, že Slovensko má v hľadáčiku sto investorov, ktorí môžu preinvestovať až 5 miliárd eur. V tomto roku sa dotiahlo desať investičných projektov, z toho sedem smerovalo do Banskobystrického kraja. Vďaka novým investíciám za približne 200 miliónov eur by mohlo vzniknúť 2,5-tisíca nových pracovných miest. Vlani uzavretých 33 projektov za 500 miliónov eur by malo vytvoriť deväťtisíc nových pracovných miest.

800 eur v Košiciach viac ako 1 100 eur v Bratislave?

Aktuálne mnoho ľudí z východnej časti cestuje za prácou do okolia Bratislavy a Nitry. Kým v Bratislave sú začínajúce robotnícke platy vo Volkswagene okolo od 1 100 eur v hrubom, japonská Minebea ponúka v Košiciach 800 eur v hrubom. Inžinierske platy sú v oboch prípadoch asi o päťsto eur vyššie. Po zohľadnení nákladov na dopravu a ubytovanie môže však východniar zistiť, že v Košiciach mu na konci mesiaci mesiaca zostane rovnako peňazí a môže byť s rodinou. Minebea otvorila pred dvoma týždňami závod pre vyše tisíc zamestnancov.

Švajčiarska spoločnosť Mubea Engineering AG otvorí v Kežmarku závod, v ktorom plánuje zamestnať 500 ľudí. Základný kameň novej fabriky v sobotu poklepali majiteľ spoločnosti Mubea Thomas Muhr, premiér Pellegrini, minister Žiga a primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Mnohomiliónový kapitál prichádza do regiónu, ktorý stále patrí medzi najmenej rozvinuté u nás.

Spoločnosť Mubea má stodvaročnú tradíciu a patrí k svetovým lídrom vo výrobe vysokovýkonných pružín a ďalších produktov pre automobilový priemysel. V Kežmarku postaví fabriku na výrobu automobilových a náhradných dielov, inžinierske centrum a centrum pre náhradné diely v priemyselnom parku, kde už pôsobí šesť rôznych investorov, ktorí zamestnávajú do sedemsto ľudí. „Sme veľmi radi, že spoločnosť Mubea si vybrala na postavenie závodu práve naše mesto. Môže to viesť k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov podtatranskej oblasti,“ konštatoval primátor Kežmarku Ferenčák.

V priemyselnej zóne v Kežmarku už pôsobí šesť rôznych spoločností. Autor: Pravda, Štefan Rimaj

Investor plánuje pod Tatrami investovať sumu 51 miliónov eur, ktorá bude rozložená na obdobie rokov 2018 až 2023. Začiatok výroby plánuje ešte v prvej polovici budúceho roka. Podľa Pellegriniho je veľmi dôležité, že asi stovka zo zamestnancov bude pracovať v oblasti výskumu a vývoja a pôjde o prácu s pridanou hodnotou.

Mubea je podľa jej majiteľa Muhra rodinnou firmou, ktorú založili jeho predkovia. „Vo svete máme 39 výrobných, vývojových a obchodných pobočiek, v ktorých zamestnávame asi 13-tisíc pracovníkov. Pred 24 rokmi sme sa začali postupne posúvať aj smerom na východ a podniky máme aj v Čechách. Zamestnávame v nich okolo 3 500 ľudí,“ informoval Muhr.

Kežmarok porazil Katovice

Podľa dostupných informácií sa investor pri zámere postaviť ďalšiu fabriku rozhodoval medzi Kežmarkom a poľskými Katoviciami. „Slovensko má čo novému investorovi ponúknuť, a to stabilné hospodárske a legislatívne prostredie,“ podčiarkol premiér.

Minister hospodárstva Žiga prezradil, že podľa návrhu, ktorý pôjde do vlády, by mal štát spoločnosti Mubea pomôcť sumou 11,5 milióna eur vo forme daňových úľav, ďalších 2,7 milióna eur bude predstavovať priama finančná podpora. „Ďalšími dvomi miliónmi plánujeme podporiť mesto Kežmarok na dostavbu infraštruktúry v priemyselnom parku,“ zdôraznil Žiga.

Slovenský premiér Pellegrini podotkol, že aj táto investícia nadväzuje na kroky vlády, ktorými chce stierať regionálne rozdiely, a je preto rád, že investície už nesmerujú len na západ našej krajiny, ale aj na stredné a východné Slovensko. Okres Kežmarok patrí medzi okresy, ktoré spadajú pod zákon o pomoci regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku, ktoré sa rozhodol štát podporovať.

Práve Kežmarok patril vôbec k prvým, v ktorých sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie vlády, na ktorých kabinet schvaľoval akčné plány pomoci. V Kežmarku zasadala vláda ešte vo februári 2016 a vtedy ešte Ficov kabinet rozhodol, že do roku 2020 bude kežmarský okres podporený sumou 52 miliónov eur, z toho 4 milióny bude príspevok zo štátneho rozpočtu, 40 miliónov bude tvoriť príspevok z fondov Európskej únie a sumou 8 miliónov prispeje na rozvoj regiónu súkromný sektor. Podľa zámeru vlády má do konca roku 2020 vzniknúť v Kežmarku dvetisíc nových pracovných miest. V čase schválenia akčného plánu bola v okrese Kežmarok miera nezamestnanosti 26 percent, k máju tohto roku to bolo 15 percent.

Podľa zámerov spoločnosti Mubea s využitím plnej kapacity výroby v Kežmarku sa počíta v roku 2025. V tom čase by mal kežmarský závod ročne vyrábať a exportovať 24 miliónov liniek stabilizátora a 30 miliónov automobilových svoriek. Medzi hlavných zákazníkov firmy Mubea patria výrobcovia áut Audi, BMW, Kia, Hyundai, Jaguar Land Rover, PSA, VW, Ford, Mazda, Daimler, Renault, Fiat a GM.