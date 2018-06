Bratislave v septembri hrozí dopravný kolaps

„Zhotoviteľ obchvatu sa totiž chystá zavrieť dva kľúčové nájazdy na Prístavný most – zjazd smerom z Petržalky na Bajkalskú a zjazd na Prístavnú ulicu,“ informuje magistrát hlavného mesta v tlačovej správe. Denník Pravda oslovil konzorcium Obchvat Nula, ktoré je zodpovedné za výstavbu projektu D4/R7. Do uzávierky koncesionár PPP projektu informácie nepotvrdil ani nevyvrátil. Rovnako nateraz nie je známa dĺžka uzávery.

Prístavný most (pohľad smerom z Petržalky) je najvyťaženejším cestným úsekom na Slovensku. Denne cez neho prejde približne 112-tisc vozidiel. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

V oblasti Prístavného mosta bude končiť rýchlostná cesta R7 smerujúca od Holíc do Bratislavy. Prácam pod jedným z najvyťaženejších cestných úsekov na Slovensku sa nie je možné vyhnúť. Odstavenie zjazdu z mosta na vnútornej diaľnici D1 môže vyvolať veľké dopravné komplikácie na všetkých ostatných mostoch v hlavnom meste.

Prístavný most využívajú na dochádzanie do iných častí Bratislavy obyvatelia Petržalky, Rusoviec, Jaroviec, Devínskej Novej Vsi alebo Karlovej Vsi. V prípade uzávery spomínaných zjazdov budú vodiči smerujúci zo západu nútení opustiť diaľnicu D1 tesne za križovatkou s diaľnicou D2 a využiť Einsteinovu ulicu a následne Most SNP alebo Apollo. Ďalšou možnosťou je využiť most Lafranconi na diaľnici D2 a následne sa dostať po Nábreží armádneho gen. Ludvíka Svobodu do centra. Alternatívne vodiči môžu využiť aj zjazd z diaľnice D1 na Gagarinovu ulicu.

Primátor Bratislavy sa dnes stretol s 25 zástupcami s z radov mestských častí, župy, investorov, polície, dopravného podniku, štátnych orgánov, ministerstva dopravy a konzorcia D4/R7, ktoré stavbu realizuje. Jedným zo záverov stretnutia je nutnosť vytvorenia úradu splnomocnenca, ktorý bude projekt koordinovať, vysvetľovať a bude k dispozícii na zodpovedanie všetkých otázok občanov, zástupcov samospráv, inštitúcií a ďalších subjektov.

„Pri takto obrovskom projekte je absolútne kľúčové, aby fungovala koordinácia a hlavne komunikácia. Nielen medzi jednotlivými úradmi, či firmami, ktoré stavbu realizujú, ale hlavne s občanmi a inými dotknutými subjektami. Projekt D4/R7 bude úspešný iba vtedy, keď sa nám ho podarí vysvetliť všetkým Bratislavčanom. Každý musí rozumieť tomu, čo sa bude diať. Preto som zvolal dnešné stretnutie a s jeho závermi pôjdem za ministrom dopravy,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.