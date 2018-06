Clá na autá by mohli stáť amerických spotrebiteľov 45 miliárd dolárov

Clo na dovoz osobných automobilov do Spojených štátov vo výške až 25 percent, ktorého zavedením hrozí administratíva prezidenta Donalda Trumpa, by mohlo stáť amerických spotrebiteľov 45 miliárd dolárov ročne. Uviedla to Aliancia automobilových výrobcov, ktorá zahŕňa napríklad automobilky General Motors, Toyota a Volkswagen.