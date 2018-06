Aj mladší ľudia sa boja priemyselnej revolúcie

Ako vyplynulo z prieskumu, 17 % všetkých respondentov z miléniovej generácie a 32 % tých, ktorých zamestnávatelia už využívajú revolučné technológie, pociťuje obavy hlavne z dôvodu nahradenia svojej pracovnej pozície alebo jej časti. Práve preto očakávajú, že podniky im pomôžu pripraviť sa, aby boli v novej ére úspešní.

„Respondenti očakávajú usmernenie, ktoré je oveľa širšie než len odborné vedomosti. Mladí odborníci hľadajú pomoc pri rozvíjaní sociálnych zručností ako sebavedomie, medziľudské vzťahy a, obzvlášť generácia Z, schopnosti v oblasti etiky a zásadovosti. Podľa ich názoru však podniky nereagujú na potreby ich rozvoja,“ vysvetľuje vedúci partner spoločnosti Deloitte Marián Hudák.

Len 36 % príslušníkov miléniovej generácie a 42 % respondentov z generácie Z uviedlo, že ich zamestnávatelia im pomáhali pochopiť a pripraviť sa na zmeny súvisiace s priemyselnou revolúciou.

Aj nespokojnosť s poskytnutou prípravou je jedným z faktorov, pre ktorý klesá vernosť pracovníkov. Takmer polovica miléniovej generácie plánuje odísť zo svojho zamestnania v priebehu dvoch rokov a len 28 % predpokladá, že u svojho zamestnávateľa zotrvá viac než päť rokov. Ešte menej verní svojmu zamestnávateľovi sú zamestnanci generácie Z, z ktorých až 61 % by do dvoch rokov zanechalo svoju súčasnú prácu, ak by si mali vybrať.

Opytované generácie kladú dôraz na faktory ako tolerancia, miera inklúzie, rešpekt a rôzne spôsoby myslenia. To znamená, že aj keď plat a kultúra sú pre nich atraktívne, kľúčom k ich spokojnosti ako zamestnancov je diverzita, inklúzia a flexibilita. Tí, ktorí pracujú pre zamestnávateľov s diverzifikovanou pracovnou silou a skúsenými manažérmi, pravdepodobne zostanú pracovať päť a viac rokov. Spomedzi respondentov, ktorí uviedli, že plánujú zostať u svojho súčasného zamestnávateľa aspoň päť rokov, až 55 % zaznamenalo väčšiu flexibilitu v tom, kde a kedy pracujú.

Správa za rok 2018 zohľadňuje názory 10.455 príslušníkov miléniovej generácie a odpovede 1844 respondentov generácie Z z 36 krajín sve­ta.

Miléniová generácia Príslušníci miléniovej generácie z prieskumu sa narodili medzi januárom 1983 a decembrom 1994 a predstavujú špecifickú skupinu – majú vysokoškolské vzdelanie, pracujú na plný úväzok a pracujú najmä pre veľké organizácie súkromného sektora. Respondenti z generácie Z sa narodili medzi januárom 1995 a decembrom 1999. Všetci už získali vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo študujú na 2. stupni. Viac než tretina z nich pracuje buď na plný alebo na skrátený pracovný úväzok.

TASR informoval Andrej Fekete zo spoločnosti Deloitte na Slovensku.