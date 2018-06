Matečná: Reťazce na Slovensku sú ziskovejšie ako v zahraničí

„Veľké reťazce na Slovensku, ich podiel zo zisku, ktorý tu majú, je obrovský. Všade inde vo svete dosahuje ziskovosť reťazcov 1 až 1,5 % z tržieb, na Slovensku je 5 až 9-%, čiže to číslo je obrovské,“ priblížila.

V okolitých krajinách je podľa Matečnej normálne, že podiel domácich produktov v obchodných reťazcoch je omnoho vyšší ako v SR, je vyše 70-%, „Na Slovensku máme podiel slovenských produktov menej ako 40-%,“ spresnila.

„Akcia, ktorú MPRV asi pred dvomi týždňami robilo s reťazcami, ktorá súvisela so zavedením regálov s lokálnymi potravinami, pomôže malým farmárom a malým spracovateľom, ale neovplyvní veľké čísla a podiel slovenských produktov na pultoch,“ poznamenala.

„Tu je šanca pre maloobchodníkov poľnohospodárov, ak ceny veľké reťazce zvýšia, tak konkurencia malých obchodníkov sa môže zvýšiť. Nepredpokladám, že by to bolo nevyvážené, práve opak môže byť pravdou,“ dodala Matečná na otázku, či odvod pre reťazce nespôsobí zvýšenie cien v obchodoch.

Danko v nedeľu 24. júna v diskusnej relácii TA3 naznačil, že podpora domácich výrobcov a slovenských produktov by mala byť zabezpečená systémovou podporou z obratu obchodných reťazcov. S touto snahou, ktorá by mala dostať počas leta podobu legislatívneho návrhu, je podľa Danka už oboznámený aj rezort financií.

Predseda parlamentu zároveň vyhlásil, že ak sa obchodné reťazce ‚nenaučia správať‘ voči domácim výrobcom, pôdohospodárom i potravinárom, „bude tu snaha štátu, aby sme od obchodných reťazcov dostali financie do kolobehu podpory potravinárov a pôdohospodárov“. Podľa Danka pôjde o osobitný odvod. „Ktorý vytvorí to, že do podpory na zelenú naftu a podpory predaja produktov slovenských výrobkov by sa systémovo dostávali peniaze z obratov obchodných reťazcov,“ uviedol Danko. Verí, že opodstatnenie systémovej podpory pochopia aj samotné obchodné reťazce. „My potrebujeme naučiť našich spotrebiteľov na domáce výrobky, ale tie musia byť naozaj slovenské, od slovenských výrobcov,“ zdôraznil predseda SNS.