Začína sa žatva v najnižšie položených oblastiach

Žatva na Slovensku začína v najnižšie položených oblastiach. Uviedol to Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

„Poľnohospodári začali so žatvou v malom rozsahu, v nižšie položených regiónoch. V týchto lokalitách začali so zberom jačmeňa ozimného, hrachu ozimného, v ojedinelých prípadoch so zberom pšenice ozimnej,“ priblížil.

Nedostatok vlahy v apríli a máji tohto roku podľa neho negatívne ovplyvnili tvorbu úrody. V niektorých častiach juhozápadného Slovenska žatva začala aj o tri týždne skôr oproti zvyčajnému termínu. Na Dolnom Spiši sa odhaduje začiatok žatvy na koniec prvej dekády júla.

Sucho sa podľa Korpáša určite prejaví na množstve aj kvalite úrody. „Začíname evidovať značné regionálne rozdiely, preto bude potrebné aj posudzovať produkciu na regionálnej úrovni,“ upozornil. „Našim pestovateľom v produkčných oblastiach sťažuje zber tohtoročnej úrody počasie z minulých týždňov. Najmä v okolí Nitry sme počas 23. a 24. týždňa zaznamenali prívalové zrážky. V závislosti od jednotlivých lokalít bol úhrn zrážok na úrovni 60 až 120 mm. Tieto prívalové dažde v niektorých lokalitách spôsobili poľahnutie dozrievajúceho obilia. Zber je tak sťažený,“ poznamenal.

„V najbližších dňoch sa žatevné práce rozbehnú v južných regiónoch v závislosti od počasia už naplno. Očakávame najmä zber pšenice, jačmeňa, hrachu či maku,“ dodal Korpáš.