Kažimír má namierené do Národnej banky

Oficiálne je do januára 2021 najvyšší post v NBS obsadený Jozefom Makúchom, ktorému má vtedy uplynúť druhé funkčné obdobie.

Špekuluje sa však, či sa post neuvoľní skôr. Ak by sa tak udialo ešte do júna 2019, Kažimíra by do novej funkcie mohol vymenovať súčasný prezident Andrej Kiska, ktorému sa mandát skončí o rok a kandidovať už viac nemieni. Kažimír na rozdiel od predsedu Smeru Roberta Fica dlhodobo nešiel do otvorenej kritiky Kisku. A to ani v kauze financovania Kiskovej prezidentskej kampane, kde je podozrenie z presiahnutia limitu na kampaň a tiež daňových podvodov. Prípad patril práve do kompetencií rezortu financií. Kiska tak môže byť voči Kažimírovým ambíciám zhovievavý. Kažimír pochádza podobne ako Kiska z východného Slovenska.

Ak by sa Kažimír, ktorý vo štvrtok oslávil päťdesiat rokov, stal guvernérom NBS skôr ako v roku 2020, vláda by musela hľadať nového ministra financií, keďže mandát súčasnému kabinetu uplynie na jar 2020.

Funkčné obdobie guvernéra je do 12. 1. 2021, reaguje NBS

Koncom minulého roka Kažimír v rozhovore pre Pravdu na otázku, že v politike je 12 rokov a dlhšie sa povráva, že sa bude uchádzať o post guvernéra Národnej banky Slovenska, povedal: „To sú také… Som zvolený štvrtýkrát za poslanca Národnej rady, som podpredseda politickej strany Smer a premiér mi dal dôveru, aby som zastával funkciu ministra financií. To sú pozície, ktoré v reálnom čase vykonávam a budem vykonávať.“

Denník Pravda oslovil aj tlačové oddelenie NBS s tým, či môže sprostredkovať stanovisko guvernéra Jozefa Makúcha k tomu, či skončí vo svojej funkcii skôr, alebo na nej zotrvá. Makúch je považovaný za prestížneho ekonóma. V auguste má guvernér dovŕšiť 65 rokov. „Funkčné obdobie guvernéra NBS je zo zákona 6 rokov, t. j. funkčné obdobie p. Makúcha je do 12. 1. 2021,“ reagovala hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová.

V prípade, ak guvernér Jozef Makúch zostane na svojej pozícii až do roku 2021, kandidáta na pozíciu by navrhovala až vláda, ktorá vzíde v roku 2020 z parlamen­tných volieb. Kažimír by sa v takom prípade mohol zaujímať o nižší post člena Bankovej rady NBS, ktorý sa uvoľní aj pred rokom 2020.

Jozef Makúch je okrem postu v NBS členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, členom Generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká, guvernérom v Medzinárodnom menovom fonde a alternátom guvernéra v Európskej banke pre obnovu a rozvoj.

Makúch ako guvernér a člen Bankovej rady NBS vlani spolu zarobil 244 701 eur. Jeho ostatné príjmy boli 13 429 eur. Oproti tomu Kažimír zarobil v roku 2017 ako minister aj s paušálnymi náhradami spolu 44 053 eur. Jeho ostatné príjmy mimo verejných funkcií, ktoré oficiálne priznal, boli vlani 122 155 eur.

Národná banka Slovenska má menej kompetencií, ako to bolo v čase, keď bola domácou menou koruna. O úrokoch či menovej politike v eurozóne vrátane Slovenska teraz rozhoduje Európska centrálna banka. NBS má dôležitú úlohu v regulácii podmienok úverov či primeranej úrovne kapitálu bánk, ako aj spôsobu podnikania rôznych takzvaných nebankových spoločností.

Kažimír už neuspel v boji o šéfa Euroskupiny

Kažimír vlani kandidoval za šéfa Euroskupiny. Európski socialisti sa však rozhodli pre iného kandidáta. Podľa Kažimíra išlo o dôsledok jeho postoja k striktnému dodržiavaniu rozpočtových pravidiel a tomu, že nechcel pripustiť flexibilitu. Za posledných šesť rokov, keď bol Kažimír ministrom financií, klesol deficit verejných financií Slovenska z 4,2 percenta hrubého domáceho produktu na vlaňajších 1,04 percenta. Do roku 2020 počíta vláda s vyrovnaným rozpočtom a ďalším poklesom dlhu. Kritici najmä z radov pravicových analytikov mu však vyčítajú, že nebyť sociálnych balíčkov, mohli sme mať dávno prebytkové hospodárenie. Na druhej strane by potom išli hore menej dôchodky či platy vo verejnej správe.