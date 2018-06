Zamieri obchvat Zvolena do mesta?

Trasa obchvatu Zvolena na rýchlostnej ceste R2 nie je definitívne známa. Diaľničiari preferujú severný variant v blízkosti Sliača. Sami však priznávajú, že ak by mala štvorprúdovka ohroziť podzemné vody, tak trasu prehodnotia. V takom prípade by obchvat mal zamieriť priamo do mesta, pričom časť obchvatu by viedla tunelom popod existujúcu cestu prvej triedy I/16.