Šefčovič: EÚ sa chce vyhnúť zničujúcej špirále nových ciel s USA

Šefčovič pred novinármi pripomenul, že sa vo štvrtok ráno vrátil z trojdňovej návštevy Spojených štátov amerických, kde mal možnosť rokovať aj o téme, ktorá je jedným z hlavných bodov diskusií na prebiehajúcom summite. Spresnil, že počas rozhovorov s americkým ministrom obchodu Wilburom Rossom vysvetlil, že Únia nemohla konať inak a musela prikročiť k protiopatreniam ako odpovedi na zavedenie amerických ciel na oceľ a hliník z EÚ.

„Zároveň som varoval pred tým, aby sme sa vyhli zničujúcej špirále, ktorú by mohli priniesť ďalšie clá, napríklad na autá. Spojené štáty už začali vyšetrovanie dovozných ciel na autá, ktoré sa dovážajú do USA,“ opísal situáciu Šefčovič.

Podľa jeho slov EÚ aj USA pracujú s rôznymi číslami a rôznymi pohľadmi na to, ako sa má vnímať obchodné saldo. Americkú stranu upozornil, že ak sa pozeráme len na obchodnú bilanciu pre tovary, tak tam má EÚ pozitívne saldo vo výške 100 miliárd eur, ale ak sa pozrieme na služby, tak sú na tom lepšie USA s plusom 50 miliárd dolárov (43,17 miliardy eur). A ak by sme zarátali každoročné zisky amerických firiem v Európe, tak je to ďalších 50 miliárd dolárov. „Ten obchod je vyrovnaný, a preto by sme sa na to mali pozrieť objektívne zo všetkých strán,“ dodal.

Šefčovič vníma pozitívne skutočnosť, že americký minister obchodu má záujem rokovať s EÚ, a túto informáciu získajú aj národní lídri počas summitu. Viac svetla do obchodných vzťahov EÚ-USA by mala vniesť pripravovaná návšteva šéfa eurokomisie Jeana-Clauda Junckera v USA. K tej by podľa Šefčoviča malo dôjsť ešte do konca júla.

Na otázku TASR, či sú Američania ochotní počúvať argumenty EÚ, Šefčovič skonštatoval, že rozumejú tomu, aký dramatický efekt by uvedená špirála ciel mohla mať na ekonomiku, na druhej strane sa však americký prezident Donald Trump netají úmyslom dramaticky zmeniť systém svetového obchodu. Upozornil, že počas pracovného pobytu hovoril o potrebe reformy Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo je stratégia americkej administratívy, aj preto treba rokovať a vyhnúť sa dramatickým dozvukom takejto politiky na európske hospodárstvo.

Slovenský eurokomisár zároveň priznal, že je ťažké odhadnúť, či USA naozaj zavedú clá na európske autá, svoju úlohu tu môže zohrať aj americká politika a jesenné voľby do Senátu a Kongresu. Upozornil, že sa počas pobytu v USA snažil upozorniť Američanov na skutočnosť, že európska automobilka BMW preinvestovala v USA deväť miliárd dolárov, zamestnáva tam vyše 100.000 ľudí a je najväčším exportérom áut z USA, pričom vyváža do krajín ako Čína a Nemecko, ktoré Trump z hľadiska obchodných vzťahov považuje za problematické.