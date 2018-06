SaS: Väčšiu konkurenciu dnešným reťazcom, nie osobitný odvod

Vláda by mala skôr zlepšovať podnikateľské prostredie a napomáhať rastu konkurencie ako riešiť údajné vysoké marže obchodných reťazcov zavedením osobitného odvodu. Tvrdí to strana SaS v reakcii na nedávne vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka, ktorý možnosť zavedenia osobitného odvodu pre obchodné reťazce spomínal v súvislosti s tým, ak by sa nezmenil ich prístup pri podpore predaja slovenských výrobkov.