Strana SPOLU chce bojovať o voliča vyššími mzdami a nižšími daňami

Tieto opatrenia by podľa strany mali predovšetkým rozhýbať ekonomiku v regiónoch a nastaviť priaznivé podnikateľské prostredie. Uviedli to v piatok na brífingu členka predsedníctva strany Jaroslava Lukačovičová a predseda strany Miroslav Beblavý. Zároveň dodali, že predstavená programová kapitola je otvorená na pripomienkovanie širokej verejnosti.

Pre dosiahnutie vyšších miezd a lepšieho podnikateľského prostredia strana SPOLU vo svojom programe navrhuje šesť základných bodov. Sú nimi nový model minimálnej mzdy, nižšie odvodové zaťaženie, rovnaké mzdové ohodnotenie pre zamestnancov v súkromnom aj verejnom sektore, nižšie odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby, nulová daň z investícií pre obchodné spoločnosti, či zníženie byrokracie a odstránenie nejasného legislatívneho procesu. „Cieľom SPOLU – občianska demokracia je zvýšiť kvalitu života ľudí. Výšku miezd a kvalitu podnikateľského prostredia preto považujeme za jednu z našich priorít, lebo navzájom veľmi úzko súvisia. Tento dokument ponúkne našu víziu boja za lepšie mzdy a kvalitnejšie podnikateľské prostredie,“ uviedla Lukačovičová.

Miroslav Beblavý potvrdil, že dosiahnutie modernej ekonomiky je pre SPOLU prioritou, pretože dnes sa slovenskej ekonomike podľa strany darí, no len v ukazovateľoch. „Našou prioritou sú vyššie mzdy pre každého občana, pretože dnes sa hospodársky úspech Slovenska nepremieta do lepšej životnej úrovne všetkých obyvateľov. Najvážnejšie výzvy vidíme v potrebe rekonštrukcie štátu, vyšších miezd, lepšej životnej úrovne ľudí či v dosiahnutí zelenej krajiny pre lepší život. Na to je potrebné, aby bolo nielen čo rozdeľovať, ale aj z čoho rozdeľovať. Na príklade miezd z Jaguaru v Nitre vidíme, že dovážať sem ďalších veľkých priemyselných investorov z automobilového priemyslu nepomôže k zvyšovaniu miezd. Mzdy, ktoré ponúka Jaguar, nie sú západoeurópske. Preto sme prišli s programom, ktorý rieši dane a odvody,“ povedal v piatok Beblavý.

Programovú kapitolu Dane a podnikateľské prostredie rozposlala členka predsedníctva SPOLU Jaroslava Lukačovičová osobnostiam z ekonomickej, akademickej, neziskovej a podnikateľskej oblasti na pripomienkovanie. Pripomienkovať tento dokument môžu aj samotní občania SR na webovej stránke strany SPOLU do 15. júla, potom pripomienky strana vyhodnotí a prípadne zapracuje do programu.