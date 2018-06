Axion: Trump chce dostať USA preč zo Svetovej obchodnej organizácie

„Je to zveličovanie,“ vyhlásil minister. Trump síce podľa Mnuchina jasne dáva najavo svoje pochybnosti o WTO, cieľom Spojených štátov však zostáva voľný obchod a odstraňovanie obchodných bariér.

„Domnieva sa, že (WTO) v niektorých aspektoch nie je spravodlivá. Domnieva sa, že Čína a niektoré ďalšie štáty ju využívajú vo svoj vlastný prospech,“ uviedol Mnuchin.

Odchod Spojených štátov z WTO by podľa Axiomu uvrhol svetový obchod do veľkých zmätkov. Server však upozornil, že s odchodom z WTO by musel súhlasiť americký Kongres, a označil za nepravdepodobné, že Trump tento svoj zámer zrealizuje.

„Neviem, prečo tam sme. WTO je zvyškom sveta nastavená tak, aby poškodzovala Spojené štáty,“ citoval amerického prezidenta jeden zo zdrojov servera Axiom. Trump už počas svojej volebnej kampane označil WTO za „katastrofu“.

WTO, ktorej cieľom je uľahčovať medzištátnu obchodnú výmenu, vznikla v roku 1995 ako nástupca Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT). Je najvyšším orgánom pre riešenie sporov medzi obchodnými partnermi a má zabraňovať diskriminácii malých krajín. Medzi jej ďalšie úlohy patrí sledovanie obchodných politík členských štátov, spolupráca s ostatnými medzinárodnými organizáciami alebo poskytovanie technickej pomoci a školenia pre rozvojové krajiny.