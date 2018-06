Clo na autá môže poškodiť aj Spojené štáty, varujú Trumpa

Japonská vláda varovala, že vyššie clá na dovoz áut do USA by mohli negatívne pôsobiť na americkú ekonomiku, ohroziť státisíce pracovných miest v USA, ktoré vytvorili japonské firmy, ako aj zvýšiť ceny pre amerických spotrebiteľov. Dokument o tejto problematike Japonsko predložilo v piatok americkému rezortu obchodu. Prezident USA Donald Trump v máji prikázal ministerstvu obchodu, aby rozhodlo, či národná bezpečnosť odôvodňuje vyššie clá na zahraničné autá.

Japonsko uviedlo, že v USA by mohlo o zamestnanie prísť do 624 tisíc ľudí, ak by sa uvalili 25-percentné clá na autá a automobilové dielce a ostatné krajiny by prijali odvetné opatrenia.

„Rozsiahle reštrikčné opatrenia v obchode s autami a automobilovými dielcami v mene národnej bezpečnosti vyvolávajú vážne otázky o dodržiavaní dohôd v rámci Svetovej obchodnej organizácie,“ uviedlo Japonsko vo svojej správe.

Japonské firmy podnikajúce v automobilovom priemysle vytvorili v USA vyše 1,5 milióna pracovných miest, v krajine investovali viac ako 48 miliárd USD, rozvíjajú ľudské zdroje a konkurencieschop­nosť, konštatuje správa japonskej vlády.

General Motors má tiež výhrady

Americká automobilka General Motors Co. varovala prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa pred vyššími dovoznými clami na zahraničné vozidlá a automobilové súčiastky. Podľa najväčšieho výrobcu áut v krajine by opatrenie mohlo ohroziť aj konkurencieschop­nosť USA a tamojšie pracovné miesta. Spoločnosť svoje výhrady adresovala v piatok ministerstvu obchodu, ktoré možný dopad tohto kroku skúma.

GM sa tak pripojila ku kritike na adresu zvažovaných ciel z amerického Kongresu i zo strany podnikateľského sveta vrátane ostatných automobiliek ako sú Ford, Toyota alebo Volkswagen.

Americká vláda od mája na pokyn prezidenta Trumpa vyšetruje vplyv dovozu automobilov na národnú bezpečnosť. Rovnaký postup už viedol k zavedeniu ciel na dovoz ocele a hliníka, ktoré Washington začal uplatňovať v marci. Trump pri májovom stretnutí so zástupcami automobiliek uviedol, že na niektoré autá plánuje uvaliť clo vo výške 20 až 25 percent.