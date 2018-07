Americká obchodná komora rozbieha kampaň proti Trumpovým clám

Najväčšia obchodná lobistická organizácia USA, ktorá je obvykle blízkym spojencom Trumpových republikánov, sa domnieva, že americký prezident riskuje globálnu obchodnú vojnu. A tá sa potom vraj dotkne peňaženiek Američanov. Vyplýva to z materiálov obchodnej komory, do ktorých nahliadla agentúra Reuters.

Kampaň analyzuje finančné dôsledky možných odvetných opatrení iných krajín na jednotlivé americké štáty. Správa komory napríklad odhaduje, že zasiahnutý by mohol byť vývoz z Texasu v hodnote 3,9 miliardy dolárov. Texas každoročne predá len do Mexika mäso za 321 miliónov dolárov. A do Číny vyváža obilninu čirok za 494 miliónov dolárov.

Tennessee exportuje do Číny autá za 202 miliónov dolárov a do Európy whisky v hodnote 466 miliónov dolárov. Odvetné clá by sa mohla dotknúť napríklad aj vývozu z Južnej Karolíny, podľa komory by mohlo ísť o tri miliardy dolárov. Len do Číny tento štát vyváža autá za 1,9 miliardy dolárov.

Komora podľa Reuters mieni vynaložiť milióny dolárov na tohtoročné kongresové voľby, aby pomohla ku zvoleniu podobne zmýšľajúcich kandidátov, ktorí presadzujú voľný obchod, prisťahovalectvo a znižovanie daní. Podporila už takto uvažujúcich kandidátov v republikánskych primárkach.

Obchodná komora USA združuje tri milióny členov a historicky úzko spolupracovala s republikánskymi prezidentmi. V decembri Trumpa pochválila za podpis zákona o znížení korporátnej dane. Rastúce napätie v medzinárodnom obchode ju ale postavilo do opozície voči prezidentovi.