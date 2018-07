Sú na nás zlí. Trump sa po Číne a EÚ sťažuje aj na WTO

Povedal to iba pár hodín po tom, ako Európska únia varovala Washington, že zavedenie ciel na autá a autokomponenty poškodí samotný americký priemysel a povedie k tvrdým odvetným opatreniam.

„WTO sa k Spojeným štátom chová skutočne zle a dúfam, že sa to zmení,“ povedal Trump na stretnutí s holandským premiérom Markom Ruttem vo Washingtone. „Zatiaľ nič neplánujeme, ale ak sa k nám nezačnú adekvátne chovať, tak budeme konať,“ varoval Trump. Jeho najnovšia hrozba prichádza krátko po slovných útokoch na Európsku úniu za podľa neho nevýhodný vzájomný obchod pre USA. „EÚ je možno taká istá ako Čína, iba menšia. Je hrozné, čo nám robia,“ vyhlásil Trump cez víkend v relácii Sunday Morning Futures televíznej stanice Fox News.

Cez víkend server Axios priniesol informáciu, že americká vláda plánuje kroky, ktorými by sa USA dostali mimo vplyvu WTO. Organizácia pritom rieši vzájomné obchodné spory a slúži najmä ako zábezpeka proti protekcionizmu a nelegálnym obchodným praktikám.

Aj keď priamy odchod z WTO americká vláda nepotvrdila, Axios uviedol, že Trumpova administratíva plánuje presadiť zákon označovaný ako Zákon o férových a recipročných clách, ktorý by prezidentovi USA umožňoval zavádzať či zvyšovať clá podľa ľubovôle, a to voči ktorejkoľvek krajine. Tým by prakticky obišiel pravidlá WTO a fakticky tak zlikvidoval súčasný globálny obchodný systém. Podľa britského denníka The Independent by totiž ani iné krajiny, ako napríklad Čína, nevideli dôvod ďalej rešpektovať pravidlá WTO, ak by ich obchádzala najsilnejšia ekonomika sveta.