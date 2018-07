Slováci viac kupujú chalupy, aj na úver

Podľa stránky Nehnuteľnosti.sk medzi najatraktívnejšie slovenské lokality patria Vysoké a Nízke Tatry, kde sú ceny chát najvyššie. Obľúbené sú aj Záhorie, Malé Karpaty, Myjavské kopanice, Orava alebo Slovenský raj.Najvyhľadá­vanejšou lokalitou boli v máji Michalovce, ktoré v porovnaní s vlaňajším májom narástli až o 50 percent – populárna je najmä oblasť Zemplínska Šírava.

Na druhom mieste oľúbenosti je Modra s nárastom 35 percent v počte vyhľadávaní. Pokles o 8 percent zaznamenala Terchová, z prvého miesta v roku 2017 klesla na tretie miesto. Donovaly si zlepšili pozíciu o 25 percent a medzi piatimi najvyhľadávanejšími lokalitami s rekreačnými nehnuteľnosťami sa ocitol Senec s nárastom 30 percent oproti máju minulého roku.

Získať úver na chatu je ťažšie

„Cena rekreačných nehnuteľností v ponuke realitných portálov sa v porovnaní s minulým rokom mierne zvýšila, ale je to aj z dôvodu výraznejšieho výskytu zrekonštruovaných chát a chalúp, ktoré majú, samozrejme, vyššiu cenu, ako tie v pôvodnom stave. Ľudia chcú na chalupe najmä odpočívať a neinvestovať všetok čas do rekonštrukčných prác," vraví Martin Lazík, analytik portálu Nehnuteľnosti.sk.

Slováci sú dnes náročnejší vo všetkom, a platí to aj o chalupách a chatách, vyhľadávajú skôr tie kvalitne zrekonštruované alebo novšie stavby v atraktívnejších lokalitách. Najširšiu ponuku rekreačných nehnuteľností teraz ponúka Banskobystrický, Žilinský kraj a Košický kraj, najmenej Bratislavský kraj. Podľa Lazíka nejde len o to, že ľudia by radi trávili voľný čas aktívne v prírode, ale môže za to aj priaznivá ekonomická situácia – viacerí chcú svoje peniaze bezpečne investovať. O podobnej motivácii kupovať chalupy hovorí aj výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas, analytik Maroš Ovčarik. „Podľa môjho názoru to súvisí so všeobecným záujmom ľudí investovať do nehnuteľností, a to nielen do tých, ktoré sú určené na bývanie, ale aj na iné účely. Okrem toho napríklad niektoré apartmány sa síce kupujú s cieľom využívať ich na celoročné na bývanie, no ide o nehnuteľnosti určené na rekreačné účely, prípadne o nebytové priestory. Aj takéto situácie podľa môjho názoru skresľujú štatistiky," vraví Ovčarik.

Chalupou sa ručí ťažšie

Financovať kúpu rekreačných nehnuteľností z hypotekárneho úveru bolo vždy ťažšie a po opatreniach Národnej banky, ktoré od júla vstúpili do platnosti, to môže byť ešte komplikovanejšie. Chaty a chalupy nie sú z hľadiska bonity hodnotené tak vysoko, ako byty alebo rodinné domy. Ručenie nimi teda môže byť problematické, čo sa však dá vyriešiť ručením inou nehnuteľnosťou kupujúceho alebo iného člena rodiny.

„Niektoré banky majú a priori problém financovať rekreačné nehnuteľnosti. V praxi to však závisí aj od skutkového stavu nehnuteľnosti. Pokiaľ napríklad klient vie banke predložiť potvrdenie príslušného úradu, že v nehnuteľnosti sa býva minimálne 270 dní, banka môže hypotéku poskytnúť, a to aj so splatnosťou 30 rokov. Napríklad mestské apartmány banky zvyčajne umožnia financovať hypotékou, ale poskytnú nižšie LTV – teda pomer výšky hypotéky k hodnote nehnuteľnosti. Napríklad maximálne 70 percent z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Ide o veľmi špecifický segment z pohľadu posudzovania bánk a veľa situácií sa rieši individuálne, prípadne na výnimky,“ vraví Ovčarik.

PR manažér VÚB Dominik Miša upresňuje pravidlá poskytovania hypoték, ktoré rekreačné nehnuteľnosti z ručenia de facto diskvalifikujú. „Od začiatku roku 2017 vstúpili do platnosti legislatívne obmedzenia týkajúce sa poskytovania úverov na bývanie, kedy za nehnuteľnosť určenú na bývanie sa považuje len byt alebo rodinný dom – teda nehnuteľnosť svojou povahou určená na bývanie," vraví Miša.

Ďalej môže ísť o rozostavaný byt alebo rodinný dom, stavebný pozemok určený podľa územného plánu obce na zastavanie nehnuteľnosťami určenými na bývanie, alebo na ktorý je vydané územné rozhodnutie na umiestnenie nehnuteľnosti určenej na bývanie, prípadne priľahlé pozemky a ostatné stavby tvoriace celok s nehnuteľnosťou určenou na bývanie. Zároveň sú stanovené prípady, kedy predmet zabezpečenia úveru nespĺňa podmienky nehnuteľnosti na bývanie. Bol tiež určený limit na maximálnu splatnosť úveru 8 rokov, a to v prípadoch, keď ide o rekreačný objekt, apartmán zapísaný ako nebytový priestor, prípadne samostatnú garáž.

„Takže platí, že ak klient hypotékou financuje kúpu rekreačnej chaty, a zároveň je táto chata aj predmetom zabezpečenia úveru, maximálna splatnosť úveru môže byť 8 rokov. V prípade, že klient bude kupovať chatu a predmetom zabezpečenia bude iná nehnuteľnosť – napríklad byt, rodinný dom a podobne – tak maximálna splatnosť úveru môže byť 30 rokov,“ vysvetľuje manažér VÚB. Inými slovami – rekreačnú nehnuteľnosť na hypotekárny úver kúpiť ľahšie v prípade, že ručíte inou nehnuteľnosťou, napríklad bytom, ktorý nie je zaťažený bremenom voči banke či inému subjektu, resp. je zaťažený len do takej miery, že umožňuje ďalšie ručenie.

Teoreticky je možnosť financovať kúpu chaty alebo chalupy aj cez spotrebný úver. „V praxi je to veľmi ťažko použiteľné. Pretože, ak niekto kupuje nehnuteľnosť a musí úver splatiť do ôsmich rokov, musel by mať vysoký príjem, alebo hodnota nehnuteľnosti by musela byť prinízka. Prípadne by musel mať vysoké vlastné úspory,“ vraví Ovčarik. Spotrebné úvery majú totiž vyšší úrok a kratší čas splácania, čo zvyšuje mesačné splátky.

Kto kupuje rekreačné nehnuteľnosti?

Medzi typických záujemcov o rekreačné nehnuteľnosti patria podľa Lazíka mladé rodiny s deťmi, ktoré majú vyriešené vlastné bývanie, a namiesto kúpy väčšieho domu na predmestí uprednostnia kúpu víkendového domu alebo chalupy. Druhou skupinou sú staršie páry, ktoré už majú dospelé deti – pre ne môže byť kúpa rekreačnej nehnuteľnosti alternatívou celoročného bývania v rodinnom dome, pričom byt v meste prenajmú alebo predajú. Takúto nehnuteľnosť možno kúpiť aj vyslovene ako investíciu na prenájom, v takom prípade by však mala byť v atraktívnej lokalite s ponukou služieb. Treba však rátať s nákladmi na prevádzku, ako je daň z nehnuteľnosti, energie, poistenie, náklady na údržbu, opravy či zveľaďovanie.

Pri kúpe nehnuteľnosti treba vždy zvažovať aj lokalitu. Menej atraktívna nám síce môže vyhovovať z hľadiska ceny, ale treba počítať s tým, že ju raz budeme chcieť predať. Samota poskytuje viac súkromia, v zime však môže byť problém s dostupnosťou. Výhodou dediny je lepšia dostupnosť dopravou a ponuka služieb, čo môže vyvážiť absenciu dokonalého súkromia.

V cenách rekreačných nehnuľností sa dá o niečo ťažšie zorientovať ako v prípade cien bytov. „Neexistuje niečo ako priemerná cena rekreačných nehnuteľností," hovorí Lazík. „Ceny sa porovnávajú veľmi ťažko, pretože pri bytoch sú ukazovateľom napríklad štvorcové metre, pri chalupe rozloha nezohráva podstatnú úlohu. Môžeme vidieť akurát absolútnu cenu, ktorú ovplyvňuje, tak ako vždy, lokalita, následne štandard a vybavenie,“ vraví analytik.

Inú cenu majú chaty na brehu jazera alebo na svahoch lyžiarskych centier, kde je výrazným benefitom poloha. Pri luxusných novostavbách rekreačných domov môže byť cena aj vyše pol milióna eur, staršie chaty a chalupy na samotách s horšou dostupnosťou a mimo hlavných turistických centier bývajú výrazne lacnejšie, s predajnou cenou okolo 6 až 7-tisíc eur. Výrazným faktorom ovplyvňujúcim cenu je technický stav nehnuteľnosti aj jej vybavenie, teda to, či má vodu, žumpu, elektrinu a celoročnú dostupnosť autom. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní kupujúcich je aj pomerne rýchla dostupnosť z miesta ich trvalého bydliska.