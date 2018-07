Električková trať prepojí Slovnaft s Volkswagenom

„Vo fabrike pracuje približne 2-tisíc ľudí s trvalým pobytom v Bratislave a ďalších 2-tisíc dochádza prevažne zo Žitného ostrova. Preto je pre nás téma dopravy strategicky dôležitá a podporujeme víziu rozšírenia koľajovej dopravy,“ povedal generálny riaditeľ rafinérie Slovnaft Gabriel Szabó. Pre jednu z najväčších chemických fabrík na Slovensku je tiež dôležité zvládnutie obmedzenia dopravy počas výstavby bratislavského obchvatu D4 a rýchlostnej komunikácie R7. Podľa vedenia fabriky aj najvyšších predstaviteľov mesta bude najlepšie ak vláda zriadi špeciálneho splnomocnenca výstavby strategickej dopravnej infraštruktúry. „Ten bude zodpovedný hlavne za posilnenie spojov počas obmedzenia dopravy z dôvodu výstavby novej cestnej komunikácie,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Podľa neho bude treba posilniť nielen autobusovú, ale aj vlakovú prímestskú dopravu.

Aj po vybudovaní obchvatu budú zápchy v meste narastať pre neustále rastúci počet áut a zmeniť situáciu môže len rýchla mestská hromadná doprava. „Hlavné mesto má záujem dotiahnuť električku nielen k Slovnaftu, ale až do Vrakune a Podunajských Biskupíc. Na druhej strane mesta plánujeme koľajovou dopravou spojiť automobilku Volkswagen a mestskú časť Devínska Nová Ves. Takto získame dopravu, ktorá bude vedieť bezproblémovo fungovať aj v čase väčšej dopravnej nehody na ceste,“ povedal Nesrovnal.

Mesto plánuje zaviesť rezidenčné parkovacie miesta. V budúcnosti tak majú pred panelákmi parkovať len ľudia s trvalým pobytom v Bratislave. „To prinúti desaťtisíce pracujúcich ľudí mať trvalý pobyt v meste a Bratislava nebude prichádzať o desiatky miliónov eur na daniach,“ dodal Nesrovnal.

Trvalý pobyt si však môžu bez problémov dať len majitelia bytov, čo bude treba vyriešiť. „Roky pracujem ako psychologička v Bratislave, ale trvalý pobyt tu nemám, lebo sa mi to nechce vybavovať. K zmene trvalého bydliska ma nemotivovala ani kúpa bytu, ktorý už splácam tri roky, ale hrozba straty parkovacieho miesta by ma asi motivovala k zmene trvalého bydliska. Teraz mi to ale môže byť úplne jedno,“ povedala Renáta Siveková. Na druhej strane problém so získaním trvalého bydliska budú mať ľudia žijúci v podnájme. „Nevidím žiaden dôvod, pre ktorý by moji podnájomníci mali mať trvalý pobyt v mojom byte. Ak tak spravím, budem im musieť v prípade vysťahovania nájsť náhradné ubytovanie a len z tohto dôvodu určite nedám nikomu súhlas na trvalý pobyt,“ upozornil Marián Kováč. Ten po dokončení rodinného domu v Bratislave už pár rokov prenajíma dvojizbový byt.

Rafinéria Slovnaft ovplyvňuje kvalitu života v mestskej časti Vrakuňa. „Za posledných desať rokov sme do ochrany životného prostredia investovali 148 miliónov eur a minimalizujeme dopad chemickej výroby na obyvateľstvo,“ povedal Szabó. Prísne normy ochrany životného prostredia stanovuje Európska únia, keďže chemický priemysel je súčasťou života aj v ďalších európskych mestách ako sú napríklad Antverpy a Rotterdam. „Aj z tohto dôvodu sa štandardy neustále sprísňujú a môžem s hrdosťou povedať, že všetky spĺňame,“ uzavrel Szabó. Množstvá znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia Slovnaft znížil napríklad investíciou do odsírovania spalín na teplárni, čo zabezpečilo zníženie emisií SO2 o 80 percent. Výmena horákov na technologických peciach za nízko-emisné horáky zas prispela k znižovaniu emisií NOx.