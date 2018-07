EÚ je v obchodnom spore s USA silná, verí rakúska ministerka

Európska únia je bohatý trh so silnou spotrebiteľskú dopytom a ak si udrží jednotný prístup, má v súčasnom obchodnom spore so Spojenými štátmi silnú pozíciu.

Novinárom to v stredu vo Viedni povedala rakúska ministerka hospodárstva Margarete Schramböcková s tým, že cieľom EÚ sú čo najnižšie prekážky v medzinárodnom obchode. Rakúsko sa od júla ujalo na pol roka role predsedníckej krajiny európskeho bloku.

„Už sme dokázali, že môžeme prijať protiopatrenia. Bola to správna a veľmi jasná reakcia,“ poznamenala Schramböcková. Únia v reakcii na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa o clách na dovoz európskej ocele a hliníka zaviedla vlastné clá v objeme okolo 2,8 miliardy eur. Vzťahujú sa na najrôznejšie americké výrobky, od whisky cez džínsy po motocykle Harley-Davidson.

Teraz by sa podľa názoru Viedne mali obe strany presunúť do novej fázy a namiesto snáh o „ďalšie trestanie“ druhej strany novými clami začať diskutovať. Rakúske predsedníctvo je podľa nej podobným snahám o „budovanie mostov“ otvorené.

Trumpová administratíva teraz zvažuje vysoké clá na dovoz európskych automobilov, čo by malo výrazné dôsledky pre hospodárstvo EÚ a predovšetkým niektorých jej členských krajín. Ak sa tak skutočne stane, EÚ by mala podľa Schramböckovej vec najprv starostlivo posúdiť a potom sa rozhodnúť, aká protiopatrenia budú namieste.

„Musíme chrániť náš priemysel, ale dlhodobo to nikomu neprospeje. Rozhodne nie zamestnancom v Spojených štátoch,“ poznamenala. Pripomenula, že únijné clá na americké motocykle vyvolávali úsmev do chvíle, než prišla rýchla reakcia firmy, ktorá sa rozhodla presunúť mimo USA výrobu pre európsky trh.

„Vkladám veľké nádeje do cesty predsedu Európskej komisie (Jeana-Claudea) Junckera do Washingtonu. Dúfam, že opäť naštartuje rozhovory,“ uviedla Schramböcková. Členské krajiny a rakúske predsedníctvo tiež počítajú s tým, že v rozhovoroch vo Washingtone bude pokračovať európska komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová. Tej sa síce na jar nepodarilo dojednať trvalú výnimku pre EÚ z nových ciel na oceľ a hliník, jej prácu ale štáty únie vysoko ocenili.

Rakúska ministerka však tiež pripúšťa možnosť, že prvé kolo rokovaní nemusí priniesť výsledky – a bude to stratégia americkej strany, ktorá sa bude snažiť dohodnúť dvojstranné dohody s jednotlivými štátmi bloku. Preto je podľa nej dôležité udržať spoločný európsky postoj s podporou predovšetkým Nemecka a Francúzska, ale aj ďalších krajín.

Z rozhovorov s ministrami z ďalších krajín únie si Schramböcková odniesla dojem, že plánujú spoločnú pozíciu skutočne ďalej presadzovať. "A tak Juncker bude môcť vyslať signál, že EÚ chce rokovať. Potom uvidíme, aké budú ďalšie kroky. Samozrejme, že náš partner má špecifické správanie, odlišné od toho, na čo sme boli zvyknutí skôr. Svet sa mení, musíme sa adaptovať, "povedala.

Ministerka tiež poznamenala, že obe strany vyjadrujú záujem o čo najnižšie colné prekážky vzájomného obchodu. „Že Trump k tomu nepostupuje tak, ako by postupoval obvyklý európsky politik, to je iná vec. Pre nás je dôležité byť pragmatický, má to vplyv na hospodárstvo a na pracovné miesta,“ dodala.