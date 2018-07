Šéf Jaguaru: Brexit ohrozuje investície za 80 miliárd libier

Takzvaný tvrdý brexit, ktorý by so sebou niesol aj zavedenie ciel na dovoz z Británie do Európskej únie, by najväčšieho britského výrobcu automobilov každoročne vyšiel na viac ako 1,2 miliardy libier. Povedal to šéf automobilky Ralf Speth.

„Ak rokovania o brexite neskončia zachovaním bezcolného režimu s EÚ a neobmedzeného prístupu na jednotný trh, budeme spolu s našimi dodávateľmi čeliť nepredvídateľnej budúcnosti,“ povedal šéf firmy, ktorá v Británii podľa serveru BBC zamestnáva okolo 40 000 ľudí.

Speth zároveň pripomenul, že Jaguar Land Rover na britských ostrovoch v uplynulých piatich rokoch investoval 50 miliárd libier a nasledujúcich päť rokov počíta s ďalšími 80 miliardami. Všetko ale môže ohroziť zle prerokovaná dohoda o vystúpení Británie z EÚ.

V minulosti už firma vlastnená indickou Tata Mators ohlásila rad zmien vo svojich výrobných aktivitách na britských ostrovoch. Výrobu športovo-úžitkových vozidiel (SUV) Discovery napríklad od septembra presunie do Nitry na Slovensku, čo pravdepodobne povedie k strate niektorých pracovných miest v Británii.