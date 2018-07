Slovákov môže obchodná vojna poškodiť viac ako Číňanov či Američanov

Model pracuje so zavedením desaťpercentného cla na výrobky z USA, ktoré by boli nútení zaplatiť spotrebitelia. Takýto krok by mohol priviesť globálne hospodárstvo do stagflácia, teda kombinácie vysokej inflácie a súčasnej stagnácie ekonomiky, a znížiť firmám zisk asi o 2,5 percenta.

Práve ekonomiky krajín silne naviazaných na globálne hodnotové reťazce, ktoré veľké korporácie využívajú na rozdelenie produkcie svojho tovaru, budú vypuknutím obchodného konfliktu pravdepodobne zasiahnuté.

V prvej päťke týchto štátov figuruje okrem Slovenska na treťom a Česka na piatom mieste ešte prvé Luxembursko, druhý Taiwan a štvrté Maďarsko. Krajiny sú zoradené podľa svojho zapojenia do globálnych hodnotových reťazcov podľa definície Svetovej obchodnej organizácie (WTO) ako súčet pridanej hodnoty zo zahraničia k exportu krajiny a pridanej hodnoty dodávanej do zahraničia.