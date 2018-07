Razenie tunela Čebrať má pokračovať od 26. júla

Komisia ministra životného prostredia posúdila rozklady podané v procese EIA na diaľničnom úseku D1 Hubová – Ivachnová, a potvrdila prvostupňové rozhodnutie. Proces EIA je tak na svojom konci a bude čoskoro právoplatný, čo znamená, že práce v úseku sa môžu začať. To však podľa Čombora nerieši aktuálnu zlú dopravnú situáciu v Ružomberku. Mesto si preto chce vymôcť určité rýchle opatrenia tak, aby sa neúnosná situácia pre obyvateľov, ale i motoristov zmiernila.

Pripravované úpravy sa dotknú najmä križovatky pri Mondi SCP. „Zosynchronizuje značenie a urobí sa tam zelená vlna, aby sa lokalita čo najviac spriechodnila. Zosynchronizovanie signalizačných svetiel však nebude len na križovatke pri Mondi, ale pôjde cez celý Ružomberok. Táto úprava by sa mala urobiť ešte niekedy na jeseň tohto roku,“ uviedol Čombor.

V úseku križovatky by mali vzniknúť aj dva odbočovacie pruhy smerom na Banskú Bystricu. „Budú sa robiť aj ďalšie prípravné práce, ktoré by vo vzdialenosti minimálne jedného kilometra rozšírili cestu od tejto križovatky v smere na Liptovský Mikuláš. To by malo pre motoristov priniesť ešte výraznejší efekt. Otázka realizácie je však asi až v budúcom roku,“ uzavrel primátor.

S výstavbou úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová sa začalo ešte v roku 2013. Počas razenia tunela Čebrať sa však museli práce prerušiť pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli. Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke 15 kilometrov, ktorá vytvorí obchvat mesta Ružomberok, sa po dobudovaní napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc.