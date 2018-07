Americký Fed debatoval, či za rohom nečíha recesia

Predstavitelia americkej centrálnej banky Fed na svojom júnovom zasadaní diskutovali o tom, či už za rohom nečíha recesia. A vyjadrili obavy, že napätie v globálnom obchode by mohlo zasiahnuť hospodárstvo, ktoré podľa väčšiny ukazovateľov silne rastie. Vyplýva to zo zápisnice z júnového zasadania, ktorú Federálny rezervný systém (Fed) zverejnil vo štvrtok.

Zápisnica zo schôdze v dňoch 12. a 13. júna, na ktorej Fed zvýšil úrokové sadzby, už druhýkrát v tomto roku, tiež naznačila, že politickí predstavitelia banky môžu čoskoro vyslať signál, že ich menová politika priniesla dostatočný pokrok a nie je potrebné, aby prijímali ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky.

Zápisnica vyvoláva dojem, že Fed je spokojný so silou americkej ekonomiky a so zvyšovaním sadzieb, ale má tiež obavy z faktorov, ktoré by mohli vytlačiť ekonomiku z jej doterajšieho kurzu silného hospodárskeho ras­tu.

„Väčšina (členov Fed) poznamenala, že neistota a riziká spojené s obchodnou politikou sa zintenzívnili a vyjadrili obavy, že takáto neistota a riziká môžu mať nakoniec negatívne následky,“ uvádza sa v zápisnici.

Mnohé kontakty Fed v hospodárstve totiž vyjadrili obavy, že nedávne zavedenie ciel v USA pre ich kľúčových obchodných partnerov ovplyvní investície. Centrálna banka bude preto monitorovať ich vplyv na podniky.