Nové pravidlá proti stáčaniu kilometrov prinášajú výsledky

Každý záujemca musí byť pri predaji jazdených áut po 20. máji tohto roku informovaný o tom, že v niektorom štádiu života auta bol upravený odometer. Slovenská obchodná inšpekcia eviduje niekoľko podnetov na nekalých predajcov. Kto porušil pravidlá, môže dostať pokutu až do výšky 100-tisíc eur.

Podľa odhadov po slovenských cestách jazdia desiatky tisíc automobilov s upraveným počtom najazdených kilometrov. Tieto automobily z obehu nezmiznú. Ale nové by nemuseli pribúdať. "Čo sa týka podnetov od spotrebiteľov, ktoré boli zamerané okrem iného aj na ponuku vozidiel so stočenými kilometrami, Slovenská obchodná inšpekcia od 20. mája 2018 eviduje 15 podnetov. Z toho tri podnety nie sú tohto času prešetrené. Z predbežných výsledkov evidujeme zatiaľ jeden prípad, kedy predávajúci ponúkal na predaj tri cestné vozidlá, pri ktorých bolo zistené, že došlo k neoprávnenej manipulácii s počítadlami prejdenej vzdialenosti,“ povedala Zuzana Dóšová z kancelárie ústrednej riaditeľky Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Kontroly by mali stáčanie kilometrov zastaviť. Zároveň sa môžu vytvoriť dve cenové kategórie jazdených áut a tie so stočenými kilometrami by mali výrazne zlacnieť.

Záujemcovia o jazdené autá si po novom vedia overiť stav odometra v registri prevádzkových záznamov vozidla. Záujemcovia o kúpu môžu požadovať od predávajúceho jeho výpis vo forme ODO-Passu. Ak súkromná alebo fyzická osoba predáva vozidlo, s ktorého odometrom sa v minulosti manipulovalo, je predávajúci ODO-Pass povinný priložiť k predávanému autu.

Kompletné výsledky z kontrolnej akcie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktorá sa zamerala na neoprávnenú manipuláciu s odometrami vozidiel, budú známe v priebehu mesiaca júla. Nepoctivému predajcovi hrozí vysoká pokuta. "V prípade, ak SOI zistí, že došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo k neoprávnenej manipulácii s odometrom cestného motorového vozidla, uloží pokutu od 3¤000 eur do 100¤000 eur,“ dodáva Dóšová. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky konania.

Ak dôjde k predaju bez uvedenia identifikačného čísla vozidla VIN a bez uvedenia údaja o celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla, môže SOI uložiť pokutu vo výške od 500 do 3¤000 eur.

S novými pravidlami zároveň nezanikla trestnosť neoprávnenej manipulácie s odometrami. Trestný zákon považuje za trestný čin aj samotný podvod. Podľa rezortu dopravy sa nespokojní zákazníci môžu obrátiť na orgány činné v trestnom konaní v prípade, ak im vznikla škoda vyššia ako 266 eur. "Ak fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušujú uvedené zákazy, považuje sa takéto konanie za osobitné závažné porušenie povinností podľa živnostenského zákona a živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie,“ upozorňuje Karolína Ducká, hovorkyňa ministerstva dopravy, na ďalšiu možnosť trestu pre nepoctivých predajcov.

Nové pravidlá prinášajú svoje prvé výsledky. V blízkej budúcnosti však musia mať omnoho závažnejšie dosahy na trh s jazdenými automobilmi.

"Cena takýchto áut pôjde dole. Najazdené kilometre sú dôležitým ukazovateľom, ale aktuálny technický stav je pri starších vozidlách dôležitejší. Najmä v prípadoch, keď je už skutočná hodnota odometra nezistiteľná. Tieto autá nebudú nepredajné, len ich cena bude reálnejšie vyjadrovať ich skutočnú hodnotu,“ povedal začiatkom júna v rozhovore pre denník Pravda Róbert Zrubák, šéf technickej služby kontroly originality Iris Ident.

V prípade starších automobilov sa ich majitelia možno rozhodnú nepredávať vôbec. Vozidlo s upraveným počtom kilometrov bude mať tento záznam do konca svojej prevádzky. Preventívne opatrenia majú za cieľ zabezpečiť, aby nepribúdali nové manipulácie.

Problém úpravy počtu najazdených kilometrov automobilov spôsobuje problém najmä pri dovoze jazdených áut zo zahraničia. V prípade dovozov sa často stráca história vozidla, ktorú spätne nie je možné overiť. Slovenská národná databáza je prepojená s inými národnými databázami v rámci Európskej únie. Aktuálne funguje výmena údajov s Belgickom a Holandskom. Samotná únia však má záujem na tom, aby svoje národné databázy sprístupnili všetky krajiny.

V posledných rokoch sa z úprav odometrov stal výnosný biznis. Nižší počet najazdených kilometrov dvíha cenu predávaných áut. Volkswagen Golf pri znížení počtu najazdených kilometrov o 93-tisíc môže zvýšiť svoju hodnotu aj o 4 600 eur.

V Belgicku a Holandsku sa používanie nového systému osvedčilo. Pri dovozoch z Holandska sa podarilo za prvých päť mesiacov tohto roku znížiť počet manipulácií zo 42,6 % na 21,8 %, čiže o 20,8 %. Európska únia, slovenský rezort dopravy aj šéf spoločnosti Iris Ident sa zhodujú, že represia v tomto prípade nepomáha. "Aktuálnym európskym snažením už nie je prioritne represia a postih za podvod s najazdenými kilometrami. Dvanásťročné praktické skúsenosti a výnimočné výsledky belgického systému Car-Pass potvrdili, že prevencia je oveľa účinnejšia ako sankcia. Bez funkčného systému je takmer nemožné podvodníkovi manipuláciu dokázať a tým pádom ho aj právoplatne odsúdiť. Samotné sankcie však majú svoj význam ako prostriedok výstrahy pred predmetným nezákonným konaním a na vynútenie práva ochrany spotrebiteľa ustanoveného zákonom,“ informuje Ducká z ministerstva dopravy.

Register prevádzkových záznamov vozidla sa má napĺňať pri rôznych etapách života automobila. Stav počítadla prejazdených kilometrov budú do systému nahlasovať servisy, poisťovne, stanice technickej kontroly, lízingové spoločnosti alebo autobazáre. Zvýšenie počtu záznamov má lepšie zmapovať nárast počtu kilometrov tak, aby už nebolo pre podvodníkov zaujímavé daný odometer upravovať, a eliminovali sa prípadné chybné záznamy.

Údaje z registra verejne dostupné nie sú. Môže sa k nim dostať majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla za poplatok. Podľa Zrubáka je neverejnosť údajov správnym krokom. Ak by k nim mal prístup každý, mohlo by dôjsť k zneužívaniu dát.