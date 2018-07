Najjednoduchšie sa podniká v Prešove

Banka na základe zadania od Európskej komisie vypracovala štúdiu Doing Business v Európskej únii 2018: Chorvátsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie Ministerstva hospodárstva SR.

V jej rámci porovnávali 25 vybraných miest v týchto krajinách podľa podmienok pre podnikanie malých a stredných firiem. „MH SR pripravuje ďalší balíček, ktorý zlepší podnikanie a odstráni zbytočnú byrokraciu. Ak by sa v Bratislave uplatňoval úspešný prístup, aký sa používa v regiónoch, Slovensko by sa podľa Svetovej banky v rebríčku zlepšilo až o 9 miest,“ priblížil rezort.

Svetová banka predstavila štúdiu 3. júla v chorvátskom Záhrebe. Výsledky ukazujú, že podobné rozdiely medzi regiónmi a hlavným mestom sú aj v Chorvátsku a Portugalsku. Slovensko zastupovala generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiová, ktorá vyzdvihla prínos štúdie pre lepšie pochopenie silných a slabých stránok Slovenska a ich vnímanie podnikateľmi v SR. Predstavila najmä balíčky opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia a činnosť Medzirezortnej pracovnej skupiny pre Doing Business.

Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) už avizoval, že rezort chystá v poradí tretí antibyrokratický balíček. „Intenzívne pracujeme na razantnom zlepšení podmienok pre podnikanie, redukcii zbytočných povolení a potvrdení či kontrol. Rozdielne výsledky prístupu v regiónoch poukazujú na to, že pre hlavné mesto existuje veľký priestor pre zlepšenie procesov. Mali by byť efektívnejšie a transparentnejšie, s vyššou mierou elektronizácie,“ zdôraznil minister.

Generálna riaditeľka Letašiová v Záhrebe okrem iného upozornila na fakt, že metodológia Doing Business má svoje limity, čo priznáva aj Svetová banka. Podmienky prípadových štúdií, ktoré sú spoločné pre všetky krajiny a tvoria základ hodnotenia, nie vždy zodpovedajú podnikateľskej praxi v SR.

„Ak by sme dokonca v niektorých prípadoch prijímali zmeny iba pre zlepšenie nášho umiestnenia v Doing Business, prišlo by naopak k zvýšeniu byrokracie a zhoršeniu podnikateľského prostredia,“ uvádza odbor komunikácie a zdôrazňuje, že dôležité je uplatňovanie smart prístupu k zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia na regionálnej, národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. MH SR dlhodobo komunikuje so Svetovou bankou a poskytuje jej informácie a štatistické údaje o praxi podnikania na Slovensku, pričom v tejto spolupráci plánuje pokračovať.

Štúdia porovnávala vybrané mestá v piatich indikátoroch: Začatie podnikania, Získavanie stavebných povolení, Prístup k elektrickej energii, Registrácia majetku a Vymáhateľnosť zmlúv.

Cieľom výskumu bolo poskytnúť odporúčania na základe príkladov dobrej praxe z regiónov, ktoré by sa mohli uplatniť aj na celoštátnej úrovni. Slovensko je krajinou s druhými najmenšími regionálnymi rozdielmi zo sledovaných štyroch štátov. Najlepšie čiastkové umiestnenie spomedzi slovenských miest dosiahla Žilina, ktorej patrí tretia priečka v indikátore Prístup k elektrickej energii, uzatvára odbor komunikácie MH SR.