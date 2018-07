Stopne Trump clá na autá?

Zdá sa, že americký prezident Donald Trump by mohol pribrzdiť. Podľa nemeckého denníka Handelsblatt je totiž pravdepodobné, že Spojené štáty navrhnú Európskej únii vzájomné zníženie ciel na autá na nulu. Informoval o tom zástupca nemeckých automobiliek po stretnutí s americkým veľvyslancom v Nemecku Richardom Grenellom, píše nemecký denník, podľa ktorého sa Washington snaží rokovať s úniou a nemeckou vládou. Vypočul Trump ponosy amerických automobiliek? Tie totiž ostro kritizovali clá na autá s tým, že je v hre nielen konkurencieschop­nosť amerických firiem, ale aj pracovné miesta.

"Špekulácie o takomto kroku už umožnili mierne odistenie napätia najmä v automobilovom sektore Európy, ktorý však od začiatku roku stále stráca pre obavy z obchodných reštrikcií,“ hovorí analytik J&T Banky Tomáš Rajtár. Na správu hneď zareagovali aj trhy. Automobilový index Stoxx 600 Automobiles & Parts zaznamenal vo štvrtok najvyšší rast za posledné dva roky. Vynulovanie ciel by podľa analytika spoločnosti Finlord Borisa Tomčiaka pomohlo skôr európskym automobilkám. "Tie majú veľmi kvalitné spracovanie produktov a modely áut majú viac prispôsobené náročnému európskemu i menej náročnému americkému trhu,“ hovorí.

Dosiahnuť takúto dohodu by však nebolo jednoduché. Proti by mohlo byť Francúzsko, ktoré neexportuje autá na americký trh, a preto by mohlo odmietať redukciu ciel na dovoz áut z USA. Okrem toho Brusel nemôže podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) znížiť svoje 10-percentné clá na automobily dovážané z USA, pokiaľ by tak neurobil pre všetkých jej členov, upozornil Rajtár. Riešením by bola aj bilaterálna dohoda s USA. Tá by sa však musela vzťahovať na celý spoločný obchod. "Pre EÚ je takéto riešenie určite prijateľnejšie ako 20-percentné clá, ktorými sa Trump vyhrážal,“ hovorí Rajtár.

Obchodná vojna, ktorú rozpútal americký prezident, zatiaľ naberá na obrátkach. Od piatka platia ďalšie clá na čínsky tovar v objeme 34 miliárd dolárov (niečo vyše 29 miliárd eur). Peking odpovedal clami na rovnakú sumu.

Trump vo štvrtok vyhlásil, že je pripravený na vyostrenie sporu s Čínou. O dva týždne by tak mohli začať platiť ďalšie clá vo výške 16 miliárd dolárov na čínsky tovar, ak Peking bude pokračovať v odvete. Celková výška ciel na čínsky tovar by sa tak teoreticky mohla vyšplhať na 550 miliárd dolárov, čo je viac ako objem čínskeho exportu do USA v roku 2017.

Vyostrovanie obchodnej vojny medzi USA a Čínou nemusí mať podľa Rajtára na Európu priamy dosah. Pokles medzinárodného obchodu by však mohol znamenať spomalenie ekonomického rast, dodáva analytik.