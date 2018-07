Autá zo Slovenska v Číne budú mať lepšie ceny, Číňania chcú znížiť clá

Uviedol to slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po bilaterálnom stretnutí s čínskym predsedom vlády Li Kche-čchiangom, ktoré sa uskutočnilo pred summitom krajín strednej a východnej Európy (SVE 16) a Číny v bulharskej Sofii.

Čínsky premiér uistil, že má záujem rozvíjať dobré a korektné vzťahy so Slovenskom. „Má záujem zvýšiť obchodnú výmenu a obchodnú bilanciu so Slovenskom. Plánuje znížiť clá na dovoz hotových vozidiel z terajších 25 % na 15 %,“ priblížil Pellegrini s tým, že je to výborná správa aj pre slovenské automobilky, pretože budú môcť predávať svoje výrobky na čínskom trhu za lepšie ceny.

„To je, myslím, dobrá správa v období, keď z iného kontinentu počúvame hrozby o zvýšení ciel,“ dodal s tým, že o obchodnej vojne sa hlbšie nerozprávali. „Pre Slovensko zníženie ciel zo strany Číny je výborná správa, na druhej strane nás neteší, ako sa začína roztáčať špirála obchodnej vojny, a to nielen medzi Čínou a Spojenými štátmi, ale naďalej tá hrozba nad zavedením ďalších ciel pre Európsku úniu je tu na stole a je to len otázka možno mesiacov,“ skonštatoval slovenský premiér.