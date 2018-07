Čína sa otvára svetu. Aj Slovensku

Stretnutie sa koná v Sofii, Slovenskú republiku na ňom zastupuje premiér Peter Pellegrini. Na schôdzke sa očakávajú ďalšie podrobné rokovania o obchodnej spolupráci medzi európskymi krajinami a Pekingom.

Čínsky premiér Li Kche-čchiang už vopred uistil, že platforma 16+1 nemá za cieľ rozdeliť Európsku úniu. Li, ktorého návšteva sa koná v čase vyostrenej obchodnej vojny medzi Čínou a Spojenými štátmi, by mal na stretnutí tiež rozptýliť obavy niektorých európskych krajín ohľadom nedostatočných výsledkov doterajších samitov a ponúknuť ďalšiu obchodnú spoluprácu.

Čínsky premiér Li Kche-čchiang na otvorení ekonomického fóra štátov 16+1 v bulharskej Sofii. Autor: Reuters, Stoyan Nenov

„Radi by sme videli jednotnú prosperujúcu Európu,“ uviedol predseda čínskej vlády. „Keď bude Európa oslabená, je to zlá správa aj pre Čínu,“ dodal. Ako Li Kche-čchiang tiež povedal, je presvedčený, že čínska ekonomika bude aj naďalej rásť. „Budeme sa viac otvárať svetu, otvoríme dvere väčšiemu množstvu zahraničných produktov,“ doplnil. Domnieva sa, že rozvoj Číny prispeje k rozvoju Európy a celého sveta.

Čínsky premiér, ktorého krajina potrebuje podporu Európskej únie v obchodných súbojoch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, takisto už pred rokovaním zdôraznil, že podporuje európsku integráciu.

„Niektoré štáty hovoria, že táto platforma rozdeľuje Európu, to nie je pravda,“ povedal čínsky premiér v piatok po rokovaní so svojím bulharským náprotivkom Bojkom Borisovom. Po samite v Sofii zamieri čínsky premiér na návštevu Berlína.

Slovensko plánuje vyvážať potraviny

Slovensko má záujem dostať svoje kvalitné potraviny čo najskôr na čínske trhy, preto je potrebné ukončiť certifikáciu poľnohospodárskych produktov, ktoré pochádzajú zo Slovenska. Uviedol to premiér Peter Pellegrini po rokovaní s čínskym predsedom vlády Li Kche-čchiangom v bulharskej Sofii, kde sa zúčastňuje na summite krajín strednej a východnej Európy (SVE 16) a Číny.

Na stretnutí požiadal slovenský premiér o čo najskoršie ukončenie certifikácie poľnohospodárskych produktov, ktoré pochádzajú zo SR. „Slovensko má záujem svoje vysokokvalitné potraviny, hlavne mliečne výrobky, sušené mlieko a podobne, čo najskôr dostať na čínske trhy. Ten proces trvá už niekoľko rokov. Pán premiér ma uistil, že ich certifikačná autorita robí všetky nevyhnutné kroky a vyjadril presvedčenie, že Slovensko by v nasledujúcom období mohlo ukončiť svoju certifikáciu a dostať tak možnosť predávať svoje výrobky v tejto časti sveta,“ priblížil Pellegrini.

ároveň informoval čínskeho premiéra o tom, že Slovensko vie vytvoriť zaujímavé a kvalitné podmienky aj pre veľkú čínsku investíciu, ktorá by mohla do SR prísť. „Evidujete, že aj niektoré čínske veľké firmy majú záujem mať produkty pod značkou ‚made in EÚ‘ a Slovensko ako krajina nielen EÚ, ale eurozóny by mohla byť celkom zaujímavou bránou pre mnohé čínske investície do Európy,“ skonštatoval Pellegrini.

Slovenská pošta chce spojiť Čínu s Európou

Dotkli sa aj pilotného projektu, ktorý v súčasnosti rieši Slovenská pošta s konkrétnou čínskou spoločnosťou, „kde sa pilotne testuje možnosť, aby Slovenská pošta vytvorila hub pre dodávku balíkov z Číny v rámci zásielok a dodávateľstva pre všetky západné krajiny“. Slovenská pošta podľa premiéra tiež vytvára svoj hub vo Frankfurte v Nemecku, kde vo vlastníctve Slovenskej pošty má vzniknúť centrum, ktoré bude distribuovať balíky z Číny.

Podľa Pellegriniho letisko v Bratislave, ktoré by mohlo pri tomto projekte zohrať úlohu, zatiaľ nevyužíva svoj potenciál na cargo prepravu a nákladnú prepravu. „Tak si viem predstaviť, že na základe koncesie by sme nejakému investorovi umožnili používať infraštruktúru letiska za podmienky značných investícií, možno aj do opravy pristávacích plôch a zároveň vybudovania tej logistiky,“ dodal.

Tento projekt by mohol znamenať impulz pre Slovenskú poštu, myslí si premiér. „Ak by tu Slovenská pošta získala čo i len maličký podiel z tohto celého biznisu, mohlo by to byť celkom dobrým impulzom pre zachovanie ziskovosti Slovenskej pošty, pretože listové zásielky postupne klesajú,“ zdôraznil.

Na ekonomickom fóre je tisícka biznismenov

Na osobitnom ekonomickom fóre, ktoré summit sprevádza, sa zúčastňuje vyše 1000 zástupcov čínskych firiem a podnikateľov zo strednej a východnej Európy, ktorí budú hovoriť o užšej spolupráci v oblasti obchodu, technológií, infraštruktúry, poľnohospodárstva a turizmu. Po skončení rokovania by mali štátnici podpísať záverečný dokument, ktorý by mal konkretizovať formu a obsah spolupráce 16 krajín s Čínou na ďalšie obdobie.

V uliciach bulharskej metropoly panovali už od štvrtkového večera sprísnené bezpečnostné opatrenia, policajtov bolo vidieť na každých niekoľkých metroch. Inak ale prítomnosť čínskej delegácie v Sofii nebola vôbec poznať, v uliciach neboli vidieť žiadne čínske vlajky. Ani miestni obyvatelia toho o návšteve príliš nevedeli, miestna sprievodkyňa turistom vykladala, že sa z bezpečnostných dôvodov nemôžu pozrieť na jeden z kostolov v centre mesta, pretože je vraj v meste „japonský prezident“. Čínska delegácia údajne má okolo 700 ľudí a premiéra okrem iného sprevádza 17 oficiálnych fotografov.

Skupina 16 + 1 vznikla z iniciatívy Číny a prvýkrát sa premiéri šestnástich krajín zišli so svojím čínskym náprotivkom 26. apríla 2012 vo Varšave. Cieľom platformy je prehlbovanie ekonomickej spolupráce. Okrem Slovenska je do nej zapojených ďalších desať členov Európskej únie (Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko) a päť štátov mimo únie (Albánsko, Bosna, Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko). Peking na zatiaľ poslednom summite platformy 16 + 1 vlani v novembri v Budapešti sľúbil, že poskytne krajinám strednej, východnej a juhovýchodnej Európy na rozvojové a investičné projekty viac ako tri miliardy dolárov.